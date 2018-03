Neoris reafirma su posición en el cuadrante mágico de gartner entre los Proveedores Globales de Servicios para Implementación de SAP

NEORIS, empresa global de servicios de consultoría digital con presencia en más de 30 países, anunció que ha sido incluida en el Cuadrante Mágico de Gartner por sus Servicios de Aplicación SAP a nivel Mundial.

Durante los últimos años, NEORIS se ha posicionado como líder de Transformación Digital, puesto que cuenta con el número más grande de consultores SAP en América Latina y la habilidad para ampliar su oferta digital en Estados Unidos, como resultado de su modelo de “outsourcing” en países cercanos.

NEORIS ha sido reconocido por su visión y su capacidad de ejecución. La compañía atribuye este reconocimiento a su liderazgo para ayudar a las compañías a lograr una transformación digital significativa en industrias claves, tales como Manufactura, Salud, Agroindustria, Servicios Financieros, Educación, Telcos, Utilities, Retail y Servicios Públicos.

NEORIS se incorporó a la lista de socios globales de servicios SAP en el 2011, durante la conferencia anual SAPPHIRE NOW. Desde entonces, ha tenido el orgullo de recibir varios premios SAP® Pinnacle en la categoría de “Socio de Mayor Calidad del Año”, como el “mejor de los mejores” socios SAP.

NEORIS ha sido seleccionado recientemente como socio estratégico para ayudar a la compañía de viajes Almundo, la cual tiene presencia en América Latina, en la implementación de SAP (S/4HANA). Utilizando el potencial de SAP HANA, la práctica de Transformación Digital de NEORIS ayuda a las compañías a desarrollar, desplegar y manejar IoT en tiempo real y las aplicaciones M2M (máquina a máquina).

“Durante casi dos décadas, NEORIS ha estado al frente de la innovación digital, aprovechando soluciones y servicios SAP como un habilitador para apoyar a los clientes a continuar siendo competitivos en la era de la información, al encabezar sus proyectos de transformación digital” expresó Martin Mendez, CEO de NEORIS. “Nos sentimos honrados por esta inclusión, la cual destaca nuestro desempeño como líder de la industria entre la élite de los proveedores de servicios, como ha sido referido una vez más por nuestros clientes”.

De acuerdo con el informe, el Cuadrante Mágico se enfoca en el ciclo de vida completo de los servicios de aplicaciones SAP, abarcando la implementación basada en proyectos y servicios de administración de aplicaciones (Aplication Management Services – AMS). Los analistas evalúan las capacidades de 18 proveedores por su capacidad de ofrecer un amplio conjunto de servicios para implementación y administración del portafolio de productos SAP a nivel mundial.

*Gartner, “Cuadrante Mágico para los servicios de aplicación SAP, a nivel mundial” Kris Doering y col, 26 de febrero de 2018.

Gartner no apoya a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, y no recomienda que los usuarios de tecnologías seleccionen solo a aquellos proveedores con la más alta calificación, u otra designación. Las publicaciones de investigación Gartner están constituidas por opiniones de la organización y no deberían interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito específic