Trump notifica que nunca será derogada la Segunda Enmienda Constitucional que avala posesión de armas en EE.UU

–En mayúsculas, el presidente Donald Trump notificó este miércoles en su cuenta en Twitter que la Segunda Enmienda de la Constitución, que avala la tenencia y el uso de las armas en Estados Unidos, nunca será derogada.

¡LA SEGUNDA ENMIENDA NUNCA SERÁ DEROGADA! Tanto como a los Demócratas les gustaría ver que esto suceda, y a pesar de las palabras de ayer del ex Juez de la Corte Suprema Stevens, SIN CAMINO. ¡Necesitamos más republicanos en 2018 y SIEMPRE debemos tener la Corte Suprema!, escribió Trump este miércoles muy temprano en la red social.

Las precisiones las hizo el mandatario estadounidense en respuesta al exjuez de la Corte Suprema de Justicia John Paul Stevens, quien en un artículo de opinión en el diario The New York Times pidió revocar la Segunda Enmienda.

En el escrito Stevens se refirió a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, sigla en inglés), que defiende la tenencia y uso de armas por parte de los civiles y advirtió que esta organización pretende extender la Segunda Enmienda más allá de su intención original.

Stevens hizo alusión al movimiento surgido tras la masacre del 14 de febrero en una escuela de Florida y subrayó que “es una clara señal para que los legisladores promulguen leyes que prohíban la propiedad civil de armas semiautomáticas, aumentando la edad mínima para comprar un arma de 18 a 21 años y establezcan controles de antecedentes más exhaustivos para todos los compradores de armas de fuego”.

Sin embargo, dijo, “los manifestantes deberían buscar una reforma más efectiva y duradera. Deben exigir una derogación de la Segunda Enmienda”.

Derogar la Segunda Enmienda, concluyó el exjuez, “eliminaría la única norma legal que protege a los vendedores de armas de fuego en los Estados Unidos, a diferencia de cualquier otro mercado en el mundo. Haría que nuestros escolares estuvieran más seguros de lo que lo han estado desde 2008 y honrará los recuerdos de muchas, de hecho muchas, víctimas de la reciente violencia armada”.

Qué es en realidad lo que dice la Segunda Enmienda?.

Son solo 27 palabras:

“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed”.

En español: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.