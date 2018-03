En Semana Santa la Iglesia Católica entrega un mensaje de antipolarización política

El presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), cardenal Rubén Salazar, invitó a los colombianos en esta semana santa a llenarse de esperanza y se refirió a las próximas elecciones donde se elegirá el próximo gobernante, haciendo un llamado al voto sereno en las próximos comicios.



“No podemos entrar a militar políticamente, sencillamente porque nuestro mensaje es universal y no se puede identificar con un partido político o con un programa, pero, indudablemente, el mensaje es de antipolarización. El mensaje de la Iglesia es el de la reconciliación. Cristo muere para reconciliarnos. La polarización significa que hay bandas opuestas que chocan y no entran en un diálogo constructivo”, dijo.

Manifestó además que la iglesia no puede sugerir por quien votar, pero aseguró que el colombiano tendrá que tener un “voto sereno, tranquilo y reposado, en el que antes de votar se barajen todas las posibilidades”.

“Nosotros nos hemos pronunciado acerca de lo que tiene que ser la conducta del cristiano en las elecciones. Ha sido un llamado a la reflexión, a no dejarnos cegar por las pasiones políticas y a no dejarnos engañar por propuestas que, aparentemente, son válidas, pero que no son viables. A no dejarnos guiar por el miedo, que es el peor consejero y que se ha manejado en todo tipo de campañas políticas. El mensaje nuestro es al voto sereno, tranquilo y reposado, en el que antes de votar se barajen todas las posibilidades y se descubra con calma cuál es la mejor opción para el país, no para un partido político, un grupo económico o social”, manifestó.

Por último se refirió al mensaje del Papa Francisco, cuando se refirió a los “sembradores de cizaña”.

“Los mensajes iban dirigidos a todos los colombianos. No creo que se hubiese referido a nadie en concreto. Aunque ciertos aspectos puedan parecer dirigidos a un grupo o una persona, la invitación es a que reconozcamos que todos somos los destinatarios de ese mensaje y que debemos entrar en un proceso de revisión para darnos cuenta qué actitudes debemos cambiar”, puntualizó.