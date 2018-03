Regresa a Colombia “The Shouts” la banda tributo a The Bleates

Los amantes de la Beatlemania se pueden ir preparando desde ya porque el próximo sábado 14 de abril regresa a Bogotá, al escenario del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la mejor banda tributo The Beatles procedente de Argentina.

Se trata de The Shouts, que realizará un show especialmente preparado y con gran despliegue visual y multimedia que, como siempre, permitirá al público trasladarse a cada momento de la carrera de la banda más grande de la historia de la música, y formar parte nuevamente de la Beatlemanía.

Nuevas canciones nunca antes ejecutadas en vivo, nuevo material fílmico y una compilación de los mejores momentos de The Shouts en Liverpool hacen de Meet The Beatles II el show más completo presentado por la banda.

El encargado de abrir esa noche el concierto es el roquero Argentino Ramiro Quinteros, quien acaba de lanzar el sencillo Pampa, su primer disco grabado en Ingles y Español que surge de su nuevo álbum Actitud.

Meet The Beatles II fue producido durante la International Beatle Week, el evento Beatle más grande del mundo. El festival está organizado por The Cavern y se realiza en distintos puntos de Liverpool. Durante 7 días dicho festival reúne a las mejores bandas de todo mundo que rinden homenaje de los 4 de Liverpool.

The Shouts fue nombrada “Mejor Banda Beatle de Latinoamérica”, luego de ganar el certamen “Semana Beatle de Latinoamérica”. En calidad de embajadores oficiales, la banda representó a la región en la “International Beatle Week” de Liverpool, Inglaterra.

Desde hace una década The Shouts se dedica a idear, producir y realizar los espectáculos temáticos más impactantes con el fin de homenajear a The Beatles. Cada integrante de The Shouts representa a un beatle en particular, respetando y reproduciendo con exhaustivo detalle su rol musical y vocal, y luciendo los mismos trajes y guitarras que ellos utilizaban.

A través de puestas en escena ingeniosas, escenografías virtuales y luces, la banda lleva a otra escala el show tributo en vivo, ofreciendo una experiencia multimedia que genera el clima adecuado para cada momento musical de la carrera de The Beatles. El despliegue de The Shouts sobresale en la escena beatle internacional, deslumbrando en teatros y salas de renombre de las principales ciudades del mundo.

En sin lugar a dudas, un viaje a través del tiempo que lleva al espectador a los momentos más icónicos de la emblemática banda de Liverpool y que calca maravillosamente en un performance multimedia, los espectáculo en vivo y los momentos históricos The Beatles.

RAMIRO QUINTEROS EL ROQUERO PORTEÑO

Luego de la exitosa gira Colombiana del 2015, en la que compartió escenario con Julieta Venegas y Draco Rosa, Ramiro vuelve a Colombia con disco nuevo. En esta ocasión solo va a tocar en Bogotá, y nos estará presentando el segundo corte de su tercer disco solista “ACTITUD”. Este nuevo corte se llama “PAMPA” y tiene dos particularidades interesantes. La primera es que como cuenta el artista, es una canción que surgió justamente durante la gira 2015, la tocaba todas las noches y la iba componiendo y arreglando sobre los escenarios y rutas colombianos. La segunda particularidad, quizá la más importante, es que es la primera canción que Ramiro graba en español y en ingles. Pampa fue destacado como lanzamiento del mes en casi todas las plataformas de streamming. Sumado a los má de 600.000 plays ya conseguidos SOLO EN SPOTIFY, y los más de 100.000 SOLO EN YOUTUBE, este lanzamiento en crossover empujo las repeticiones en el resto de las plataformas a no menos de 1.000.000 de escuchas en total.

La idea en esta gira es grabar un video clip de una canción aun no especificada, pero aun mas importante, es que se grabara el concierto en audio y video para hacer un DVD de la experiencia que está por venir el 14 de abril. El primer DVD en vivo como solista de Ramiro lo quiere hacer en Colombia por el gran afecto y agradecimiento que siente con su gente y su público allí.

Seguramente nos sorprenda también con algún cover como suele hacerlo.

Ramiro Quinteros llega nuevamente a Colombia para reencontrarse con sus amigos colombianos, y con un disco nuevo!

