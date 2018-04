Casa E presenta la divertida Band’ Animal de la clown Paula Malik

En escena, la reconocida payasa Paula Malik es “La Maestra Divarius” quien dirige una singular orquesta de 18 muñecos de plástico, integrado por elefantes, pollitos o cerdos con quienes logrará interpretar temas musicales que van desde Carmina Burana hasta Julio Jaramillo. Este atrevido y cómico espectáculo busca sacar la animalidad de los asistentes invitándolos al juego y la imaginación como un remedio infalible contra el tedio cotidiano.

Desde el lenguaje del clown, esta payasa narra las historias de estos personajes congregados en la “banda de reinserción Zoo-cial” en la que los animales maltratados, olvidados o en situación de riesgo, descubren el verdadero talento que dará sentido a sus vidas. Sutilmente, la obra incorpora mensajes con contenido político, animalista y crítico del sistema, pero manteniendo un lenguaje absurdo.

Aunque estos muñecos de plástico tienen una pequeña escala sonora con sus pitidos, la Maestra Divarius logra sacar de ellos sus historias más intimas y tragicómicas, por ejemplo, nos presenta a un delfín rosado del Amazonas que se puso amarillo por la contaminación. Un pollito equilibrista desempleado de un circo que se convierte en doble de cine, y un reno que trabajaba con Papá Noel, pero terminó decepcionado con la pérdida del espíritu de la navidad.

“Esta obra no tiene ningún trasfondo trascendental, es un juego interactivo para sacar la animalidad, regresar a la inocencia y reírnos de las tonterías. No me gusta la seriedad por eso siempre busco en el absurdo y en el juego (clown, malabarismo, improvisación) una manera de hacer de este un mundo mejor” comenta Malik.

Esta versátil artista lleva 3 años recogiendo estos muñecos a quienes considera concebidos para tener una vida útil muy corta en la boca de los perros o los niños pequeños, siempre rechazados por su tendencia a generar ruidos desagradables. Con ellos quiere contar una nueva historia, crear algo bello a partir de la estridencia y la aparente inutilidad para invitar al público a que haga lo mismo con el sinnúmero de ruidos estresantes que tiene en su cabeza.

La interacción con el público es fundamental en la obra; al mejor estilo de André Rieú, la Maestra Divarius anima a los asistentes y los invita a participar y tocar en la “Band´Animal”: “Es impactante ver cómo la gente realmente saca su animalidad, regresa a su inocencia, quiere tocar a los animales y jugar con ellos”. Así, con su original y sencilla puesta en escena, Malik logra sacar a un público adulto de su rigidez y seriedad para trasladarlos al mundo de la fantasía.

Paula Malik payasa colombiana, es creadora de personajes excéntricos como “Clementina, la eterna enamorada”, “Linda, La Chamba” en la “Gypsy Express” de la Gata Cirko o “Rose” en la “Real Academia de las Buenas Maneras”. En “La Band´animal” nuevamente sorprende con un montaje lleno de creatividad y sensibilidad, apto para todos los públicos.

No te pierdas a Paula Malik en este concierto clown y prepárate para poner a cantar al animal que llevas dentro. Del miércoles 28 de marzo al sábado 14 de abril en la Sala Mayolo de Casa E.

En temporada

LA BAND´ANIMAL

Fecha: 28 de marzo al 14 de abril

Hora: 8:00 pm

Funciones: miércoles a sábado

Boletas: $35.000

Lugar: Av Cra 24 # 41 – 69 Casa E Multiplex – Parkway, La Soledad.