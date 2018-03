Gustavo Petro asegura que Hugo Chávez no fue un dictador

En una entrevista con la importante revista News Week, el candidato presidencial colombiano, Gustavo Petro, aseguró que el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela no fue una dictadura y que respetaba a los medios de comunicación.

“Si usted me pregunta si Hugo Chávez fue un dictador yo le digo que no. Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador yo le digo que sí. No es lo mismo en este caso”, dijo Gustavo Petro a News Week.

Petro, uno de los candidatos favoritos a llevarse la presidencia en las elecciones de mayo, es cuestionado por un sector del país de tener concordancias con la política de Venezuela. Además le critican el hecho de ser un ex guerrillero del M-19, y las falencias administrativas durante su paso por la Alcaldía de Bogotá.

“Hugo Chávez vivió los altos precios del petróleo y tenía una capacidad de maniobra. Maduro tiene bajos precios del petróleo y no tiene capacidad de maniobra. Con altos precios del petróleo, Chávez permitió pluralismo en medio de las tensiones como el golpe de estado que sufrió en 2002, las huelgas, etc. Ese pluralismo era el que había que mantener o aumentar. Maduro, en cambio, mata” indicó Petro.

Frente a cómo sería su relación con Venezuela en caso de llegar a ser el presidente de Colombia, Petro, indicó que impulsaría una economía productiva que sería un ejemplo para que ese país se aleje del carbón y el petróleo y convertiría a Colombia en uno de los principales proveedores de alimentos hacia el vecino país.