Policía abre investigación por nuevo caso de “usted no sabe quién soy yo”

El director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón, anunció la apertura de una investigación para esclarecer el caso del excandidato a la Cámara, Hernando zabaleta, quien amenazó y agredió verbalmente a la patrullera Karen Granados, luego que la uniformada le impusiera un comparendo.

El general Castrillón expresó el respaldo a la patrullera Granados, y aseguró que la mujer policía estaba cumpliendo con su trabajo como agente de tránsito, además destacó las pruebas en vídeo, donde se puede constatar la labor de la uniformada, y de cómo es víctima de maltratos por parte de Zabaleta.

“El video es muy fehaciente, allí la patrullera está ejerciendo su trabajo como corresponde (…) respaldo la acción por parte de ella y como siempre en estos casos iniciamos una investigación para establecer que fue lo que pasó”, dijo el oficial.

Como lo informamos oportunamente en la web de Radio Santa Fe, el hecho se registró el pasado martes 27 de marzo, cuando el candidato estacionó indebidamente sobre una vía principal, por lo que la uniformada le impuso una sanción en concordancia con el artículo 76 del Código Nacional de Tránsito que prohíbe estacionar en vías arterias.

Al momento de realizar la multa, Zabaleta la emprendió contra la patrullera Karen Granados con gritos y descalificaciones a su labor.

En un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, quedó consignado el momento en que el aspirante a congresista increpa a la patrullera: “dónde está el prohibido parquear, yo soy abogado, yo gano 20 veces más que usted, yo si tengo carrera soy especialista no me gano un milloncito de pesos como usted, siga andando en su motico”.

Luego se ve que, Zabaleta hace una llamada por su celular y dice “buenas hágame un favor será que usted me puede mandar una patrulla del cuadrante aquí a Cedritos, es que aquí me están poniendo un comparendo, mientras estoy en una zona dentro de mi propio carro, en un lugar donde no dice prohibido parquear, y estoy esperando a mi mamá que es una funcionaria de la Contraloría General, pero esta señora está abusando, necesito que me envíen la patrulla”.

Además Zabaleta le exigió a la patrullera el número de su chaleco y señaló “ahí la están grabando usted quiere su escándalo yo mañana voy a la Procuraduría, a ver si usted tiene abogado para defenderse porque yo si lo puedo hacer, ¿me escuchó?, mañana tendrá una quejita disciplinaria ese partecito costó 300 mil pesos, a usted yo la hago destituir”.

El excandidato amenazó a la uniformada con hacerla perder su trabajo, “la voy hacer echar y ni siquiera en las empresas de seguridad va a conseguir trabajo”.

“Vaya rebuscando sus ahorritos para el abogado porque la policía no se lo pone, súbeme esto al facebook a ver cuánto tiempo cree esta señora que va durar en su puestico, yo a esta señora la hago echar”, dijo.

Igualmente aseguró ser el abogado del Contralor General, Edgardo Maya y a su vez hijo de una funcionaria de esa entidad.

Sin embargo la Contraloría desmintió esta versión y señaló que, “con respecto a lo expresado por el señor Hernando Zabaleta Echeverry en el video publicado en redes sociales, nos permitimos informar que dicha persona no tiene ningún vínculo profesional con la Contraloría General de la República y mucho menos con el despacho del Contralor General”.