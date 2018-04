Hernando Zabaleta pide perdón por maltratar a patrullera de tránsito

El excandidato a la Cámara por Bogotá, Hernando Zabaleta, ofreció disculpas por amenazar a la patrullera Karen Granados, luego que la policía lo multara por estar mal parqueado en el barrio Cedritos de la capital del país.

A través de una entrevista en la emisora RCN Radio, Zabaleta reconoció que perdió los estribos, y que su reacción “no fue adecuada frente a esta señora que puso el comparendo”.

Ante las denuncias de que adeuda más $5 millones por infracciones, el candidato a congresista aseguró los comparendos que se registran en el Simit, son multas que les han impuesto a carros de su propiedad que prestaban el servicio de Uber.

“Yo tuve una flotilla de vehículos particulares trabajando en Uber; tuve casi un centenar de conductores, y a algunos de ellos les impusieron comparendos. Entonces, ¿a quién le llegaban esas multas?, pues a quien resulta como propietario, que soy yo”, afirmó.

Zabaleta, sin embargo, aseguró que a él también le han puesto otros comparendos. Y dijo, no obstante, que entablará varias acciones legales tras notar que varios uniformados de tránsito en Bogotá, “están imponiendo infracciones con números de placas falsas”.

El director de la Policía de Tránsito y Transporte, el general Ramiro Castrillón, anunció que ya se entablaron acciones legales en contra del excandidato a la Cámara.

“Será sindicado por los delitos de injuria, calumnia y agresión verbal a funcionario público”, indicó el general.

Además, Castrillón expresó el respaldo a la patrullera Granados, y aseguró que la mujer policía estaba cumpliendo con su trabajo como agente de tránsito, además destacó las pruebas en vídeo, donde se puede constatar la labor de la uniformada, y de cómo es víctima de maltratos por parte de Zabaleta.

“El video es muy fehaciente, allí la patrullera está ejerciendo su trabajo como corresponde (…) respaldo la acción por parte de ella y como siempre en estos casos iniciamos una investigación para establecer que fue lo que pasó”, dijo el oficial.

Como lo informamos oportunamente en la web de Radio Santa Fe, el hecho se registró el pasado martes 27 de marzo, cuando el candidato estacionó indebidamente sobre una vía principal, por lo que la uniformada le impuso una sanción en concordancia con el artículo 76 del Código Nacional de Tránsito que prohíbe estacionar en vías arterias.

Al momento de realizar la multa, Zabaleta la emprendió contra la patrullera Karen Granados con gritos y descalificaciones a su labor.

En un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, quedó consignado el momento en que el aspirante a congresista increpa a la patrullera: “dónde está el prohibido parquear, yo soy abogado, yo gano 20 veces más que usted, yo si tengo carrera soy especialista no me gano un milloncito de pesos como usted, siga andando en su motico”.

Luego se ve que, Zabaleta hace una llamada por su celular y dice “buenas hágame un favor será que usted me puede mandar una patrulla del cuadrante aquí a Cedritos, es que aquí me están poniendo un comparendo, mientras estoy en una zona dentro de mi propio carro, en un lugar donde no dice prohibido parquear, y estoy esperando a mi mamá que es una funcionaria de la Contraloría General, pero esta señora está abusando, necesito que me envíen la patrulla”.

Además Zabaleta le exigió a la patrullera el número de su chaleco y señaló “ahí la están grabando usted quiere su escándalo yo mañana voy a la Procuraduría, a ver si usted tiene abogado para defenderse porque yo si lo puedo hacer, ¿me escuchó?, mañana tendrá una quejita disciplinaria ese partecito costó 300 mil pesos, a usted yo la hago destituir”.

El excandidato amenazó a la uniformada con hacerla perder su trabajo, “la voy hacer echar y ni siquiera en las empresas de seguridad va a conseguir trabajo”.

“Vaya rebuscando sus ahorritos para el abogado porque la policía no se lo pone, súbeme esto al facebook a ver cuánto tiempo cree esta señora que va durar en su puestico, yo a esta señora la hago echar”, dijo.

Igualmente aseguró ser el abogado del Contralor General, Edgardo Maya y a su vez hijo de una funcionaria de esa entidad.

Sin embargo la Contraloría desmintió esta versión y señaló que, “con respecto a lo expresado por el señor Hernando Zabaleta Echeverry en el video publicado en redes sociales, nos permitimos informar que dicha persona no tiene ningún vínculo profesional con la Contraloría General de la República y mucho menos con el despacho del Contralor General”.

Entre tanto, la Secretaría de Movilidad señaló la infracción fue impuesta de manera correcta, pues como lo señala la ley en mención, no es preciso que el lugar se encuentre demarcado con una señal de prohibido estacionar, ya que se trata de una vía arteria y el desconocimiento de la ley no impide su estricto acatamiento.

Dentro de los análisis que hace la Secretaría Distrital de Movilidad están el historial de comparendos de Hernando Zabaleta y la posibilidad de suspenderle temporalmente la licencia por reincidencia, ya que ha presentado dos infracciones dentro de un periodo de seis meses.

Además, Movilidad confirmó que el excandidato a la Cámara se encuentra embargado en sus productos financieros por el incumplimiento de un acuerdo de pago, el cual presenta un saldo de 1 millón 494 mil 670 pesos, y del que la Secretaría se encuentra a la espera de la respectiva retención de los fondos por parte de los bancos a los cuales se les ofició la medida.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha sido enfática en afirmar que “ningún ciudadano está por encima de la Ley” en materia de tránsito y transporte. Así lo ha recalcado de manera reiterada cuando personajes prominentes de la política, de la rama judicial o del mundo de los negocios han sido detectados infringiendo el Código Nacional de Tránsito.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito y Transporte de Bogotá, coronel Rodolfo Carrero, hizo un llamado a la ciudadanía para que “respete y acate las acciones de la autoridad” y reafirmó el “respaldo total de la Policía Nacional y de la Secretaría de Movilidad a la patrullera y funcionaria, que cumplió con su deber”.