Francia: dos entrenadores de atletismo son acusados de violación y abusos sexuales

Loterias

Loterías del 1 de abril en Colombia:

DORADO

Noche 3191

CULONA:

7152

SUPER ASTRO LUNA:

5253 – Signo Virgo

PIJAO:

9952

PAISITA:

Día 7806 – Noche 5461

CHONTICO:

Día 9710 – Noche 3063

CAFETERITO:

Noche 3063

SINUANO:

Día 3196 – Noche 2457

CASH THREE:

Día 989 – Noche 158

PLAY FOUR:

Día 3238 – Noche 9645

SAMAN:

1898

CARIBEÑA:

Día 0549 – Noche 8178

WIN FOUR:

1438

EVENING:

2000

MOTILÓN:

Noche 7594

LA FANTÁSTICA:

Noche 5423

ANTIOQUEÑITA

Día 9923 – Tarde 2651

RESULTADOS DEL SÁBADO 31 DE MARZO

Baloto 09 15 19 27 30 02

Revancha 10 12 17 20 32 14

Boyacá 0384 – Serie 237

Cauca 0406 – Serie 017