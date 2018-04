Piedad Córdoba dijo este martes que Gustavo Petro es el candidato de las Farc

La candidata presidencial, Piedad Córdoba, dijo este martes que Gustavo Petro, también candidato a la Casa de Nariño, es apoyado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc.

Córdoba señaló que: “Respeto totalmente que ellos (las Farc) hayan tomado la decisión de nombrar o elegir como candidato presidencial a ‘Timochenko’ quien en la mitad del camino se retiró por X, Y o Z razón. Respeto también, con toda sobriedad, que ellos hayan tomado la decisión de apoyar a Gustavo Petro, y eso no me aparta a mí jamás de seguir trabajando para que este país encuentre la paz”.

Y agregó que no es, ni ha pertenecido a las Farc: “Yo no pertenezco a las Farc, ni he pertenecido, ni voy a pertenecer; simplemente fui una mediadora capaz de respetar al contrario al entenderlo como un igual para logar no solamente la liberación de los secuestrados sino el inicio de la paz”.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), anunció en marzo pasado su retiro de las elecciones presidenciales debido al débil estado de salud de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’.

Cabe recordar que en una entrevista concedida a News Week en español, Gustavo Petro, aseguró que el gobierno de Hugo Chávez no fue una dictadura.

“Yo analizo la época de Chávez a diferencia de la de Maduro, y el que quiera analizar a profundidad el tema venezolano debe establecer esas diferencias. Si usted me pregunta si Chávez fue un dictador yo le digo que no. Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador yo le digo que sí”.