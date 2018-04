Este viernes Gobierno Nacional inicia Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos

El Gobierno Nacional iniciará este 6 de abril y hasta el 8 de junio próximo el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) en Colombia, trámite que se podrá adelantar de manera gratuita en 51 municipios y 21 departamentos.

La información recaudada servirá como soporte para la formulación y el diseño de la política integral de atención humanitaria con el fin de que la oferta de servicios se haga de manera más certera, según el decreto 542 del 21 de marzo de 2018.

El proceso cuenta con el apoyo de La Organización Internacional para las Migraciones, OIM; Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR; Defensoría del Pueblo; Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD y la Federación Nacional de Personerías, FENALPER.

La información contenida en el RAMV será de carácter confidencial y no podrá ser utilizada para la imposición de medidas sancionatorias a la población registrada, tales como: multas, deportaciones o expulsiones de cualquier tipo.

Este registro no otorga ningún tipo de estatus migratorio ni constituye autorización de permanencia o regularización. No reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado, de conformidad con las normas legales vigentes.