‘Matador’ denuncia amenazas de muerte en redes sociales por sus caricaturas

El reconocido caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, denunció que recibió amenazas de muerte, por lo que decidió no publicar más sus caricaturas en las redes sociales.

“Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada…tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”, escribió en Twitter ‘Matador’.

‘Matador’ trabaja actualmente para el diario El Tiempo y con sus caricaturas ha generado polémicas a nivel político y social.

Una de las más sonadas fue la publicada el pasado 24 de marzo, en donde retrató al candidato del Centro Democrático, Iván Duque, como un marrano.

La caricatura fue demandada por un ciudadano, sin embargo, la jueza Hilda María Saffon la negó argumentando que la creatividad no debe limitarse por quienes no comparten su opinión.

Frente a esta denuncia, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó que la Policía investiga las amenazas denunciadas por el caricaturista Matador.

“He ordenado a @PoliciaColombia investigar amenazas de muerte que a través de redes ha recibido @matadoreltiempo. Hablaré con él personalmente”, escribió el ministro Villegas en su cuenta de Twitter.

A lo anterior, agregó: “Quienes se esconden en un teléfono o computador para estorbar la libre expresión también deben recibir el peso de la ley”.

Por su parte, el candidato Iván Duque se pronunció sobre el tema y dijo que siempre ha “respetado la libertad de prensa y la caricatura como medio de expresión”.

“Rechazo las expresiones de violencia verbal y llamado a la intolerancia que una persona realizó el día de hoy contra @matadoreltiempo . Debemos tener la capacidad de debatir, disentir y coincidir en democracia. #SolucionesNoAgresiones”, comentó Duque.

Mientras tanto, el senador Álvaro Uribe rechazó la violencia “en cualquiera de sus expresiones” y deploró “la intimidación a través del lenguaje usado en redes sociales”.