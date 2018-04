Vicepresidente de la República y Canciller inician visita a México para revisar cooperación bilateral

Loterias

Loterías del 2 de abril en Colombia:

Cundinamarca 0002 – Serie 211

Tolima 1807 – Serie 079

DORADO

Mañana 2921 – Tarde 4765

CULONA:

6806

SUPER ASTRO SOL

2127 – Signo Leo

SUPER ASTRO LUNA:

7258 Signo Sagitario

PIJAO:

0310

PAISITA:

Día 6096 – Noche 2219

CHONTICO:

Día 6327 – Noche 3354

CAFETERITO:

Tarde 3063 – Noche 0594

SINUANO:

Día 7997 – Noche 6559

CASH THREE:

Día 200 – Noche 032

PLAY FOUR:

Día 3958 – Noche 5840

SAMAN:

8736

CARIBEÑA:

Día 4781 – Noche 6283

WIN FOUR:

4661

EVENING:

7449

MOTILÓN:

Tarde 8749 – Noche 8710

LA FANTÁSTICA:

Día 3920 – Noche 3739

ANTIOQUEÑITA

Día 8915 – Tarde 6390

EL COLONO:

4916