Centro Democrático expulsó al militante que amenazó al caricaturista “Matador”

–Tras rechazar su actitud y comportamiento, el Partido Centro Democrático expulsó de sus filas a Ariel Ortega Martínez, quien a través de las redes sociales amenazó al caricaturista Julio César González, más conocido como “Matador”.

En la resolución, la Veeduría del partido uribista señala que adoptó la decisión “ante el lenguaje violento e intimidante” utilizado por Ortega en contra del caricaturista, “porque sus declaraciones son una falta gravísima que atentan contra la dignidad y la seguridad del comunicador y afectan gravemente el buen nombre del Partido, de conformidad con el estatuto de la colectividad”.

Advierte que Ortega Martínez era militante, nunca hizo parte de alguna instancia directiva ni de decisión del Partido.

“El Centro Democrático reitera que rechaza la violencia en cualquiera de sus expresiones, y así como sus líderes enfrentan las permanentes infamias con argumentos, solicita a sus militantes utilizar esta misma vía para el debate”, precisa el comnunicado, que concluye:.

“Hacemos un llamado para que la discusión no sólo se abra en torno a este tipo de amenazas, sino que se extienda a las intimidaciones en contra de los dirigentes del Centro Democrático en varias regiones del país”.

El hecho es que el caricaturista “Matador” notificó en su cuenta en Twitter su decisión de no volver a publicar nada en las redes sociales debido a las amenazas que había recibido.

“Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada…tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”, escribió.

HABLA URIBE

A propósito del hecho, previamente, el expresidente y senador Alvaro Uribe vélez rechazo las amenazas contra periodistas, pero también denunció amenazas contra dirigentes políticos del Centro Democrático.

Los pronunciamientos los hizo Uribe Vélez en la plenaria del Senado, en donde hizo las siguientes precisiones:

“Me veo en la obligación de hacer esta intervención porque Julio César González, Matador, al denunciar las amenazas contra él, afirma que fue por integrantes o seguidores del Centro Democrático. Pues bien, yo debo decir lo siguiente: Centro Democrático discute, polemiza, disiente, controvierte en las calles de Colombia, pero no amenaza.

El Centro Democrático rechaza toda forma de violencia o de intimidación. Por supuesto, que si alguien seguidor del Centro Democrático amenazó a Julio César Gonzalez, Matador, esa persona está totalmente desautorizada. El Centro Democrático no acepta que apelen a la violencia o a la intimidación.

Me parece que el tema es incompleto señor Presidente, en Colombia sigue una amenaza en muchas regiones contra la militancia política del Centro Democrático y uno ya ni se queja porque aquí no hay gobierno ante el cual acudir frente a esos temas, todos los días nuestras personas amenazadas ya no saben qué camino coger, muchos se han tenido que ir recientemente al extranjero.

Yo pediría que si va a haber un pronunciamiento del Senado de la República en ese sentido, también se complete sobre las amenazas a quienes ejercen esta actividad de la política en el territorio, cualquiera sea su partido político. Y debo recordar señor Presidente que yo he discutido con periodistas, cuando llegué a la Presidencia hubo años anteriores durante los cuales habían asesinado a 12 periodistas, uno de los objetivos de la Seguridad Democrática fue protegerlos.

Habría querido presentar el balance de cero periodistas asesinados, infortunadamente los últimos tres años asesinaron uno, uno, uno, a pesar de que estábamos buscando la protección efectiva de todos. Claro, que algunos que regresaron al país y ejercieron con toda libertad y protección de mi gobierno su oficio crítico, que de la crítica pasaban a difamación, cuando sintieron la protección dijeron que sí, que yo los protegía pero que también les intervenía las líneas telefónicas. Tema que no ha pasado por mi mente porque yo peleo de frente señor Presidente, en este Senado ustedes han conocido en los últimos cuatro años, los que no me conocían, o han ratificado los que sí me conocían que de mi persona se puede disentir, conmigo se puede estar de acuerdo, se puede tener amistad conmigo o se me puede odiar, pero que no acudo a las trampas, que peleo de frente señor Presidente.

A propósito de lo de Matador, ocurrió esto que debe quedar ese relato en el Congreso y por eso le pido un poquito de paciencia al micrófono. Yo no entiendo cómo los algoritmos, ese gran avance de la ciencia, se han utilizado para falsificar vídeos y en este caso un vídeo del doctor Iván Duque, incluso tan bien falsificado, que lo que se oía coincidía perfectamente con la modulación de su boca, el lenguaje corporal era idéntico a lo que se escuchaba y el señor Matador lo difundió.

Yo puse un twitter que más o menos dice lo siguiente: “Qué tristeza que los avances de la ciencia se utilicen para trampas y que colombianos destacados como Matador las difundan”, y publiqué el vídeo en ese mismo twitter. El señor Matador sacó un twitter diciendo que: “desautorizaba a quienes de su equipo periodístico habían hecho esa difusión, que eso se debía corregir”, le dije: gracias.

A raíz de lo de esta mañana, no solamente procedimos a desautorizar con toda energía a quienes utilizan el nombre de nuestro partido para amenazar, si son ellos, sino también dije que, “con el señor Matador se puede discutir, que tuvo el mérito de haber desautorizado ese vídeo, a diferencia de otros que no se atreven a rectificar aquellos que es obvio”. Señor Presidente mi sugerencia es: ¿no habrá manera de que esas proposiciones se hagan más amplias?, ¿no habrá manera de que esas proposiciones también se pronuncien contra las amenazas a quienes son actores de la política?

Yo no pediría que nos permitan agregarle eso, porque no podría anticipar la reacción del proponente, pero sí les sugiero porque hay muchas… y cómo se utilizan esas redes sociales para amenazarnos, porque yo ya opté por no quejarme señor Presidente, opté por no quejarme, ¿qué se va a quejar uno? Trata uno de llamar a la Unidad de Protección, a la Policía, etcétera, a qué protejan a los compañeros amenazados en las diferentes regiones de Colombia. Ojalá ahora en plena campaña, cuando es oportuno este comunicado, se le agregue también el rechazo de las amenazas a los dirigentes políticos”.