Gobierno reitera que se subestimó el evento en el pozo Lizama 158 con respuesta tardía de Ecopetrol

La hipótesis principal del Sistema Nacional Ambiental es que el pozo Lizama 158 se intervino y que al hacerlo se pudo haber generado la emergencia ambiental. “Si el pozo se intervino en diciembre del año pasado y presentaba problemas, no podía haber quedado a la deriva”, explicó el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante el debate de control político en la Comisión Quinta del Senado este miércoles.

“Si ese pozo se intervino el 22 de diciembre, qué circunstancias llevaron a esto y por qué no se tuvo el cuidado. El Ministerio de Ambiente y la ANLA no fiscalizamos pozos y no se nos informó, dice la ANLA que el evento se reportó como controlado, cuando no estábamos seguros de que estaba controlado”, manifestó el Ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo durante su intervención en el debate.

Adicionalmente, el sector ambiente ha cumplido con los protocolos, “pero no se ha debido dar una respuesta tardía y eso es lo que expresamos, sin desconocer todo el aporte que hacen la empresa y el sector”, manifestó el funcionario y reforzó su argumento con ejemplos como la instrucción que dio a través de la ANLA, de imponer unas medidas adicionales como mayor capacidad de bombeo y mayores barreras, que no se tomaron.

Otro de los ejemplos citados es que a pesar de que se solicitó el aumento del número de barreras, no se hizo de manera contundente, sino poco a poco, “¿qué evidencia eso? Que no movilizamos toda la capacidad que tenemos y toda la experiencia para responder. Hubo respuesta tardía. No se puede diluir la responsabilidad, como aquí se quiere decir. Aquí que cada quien responda por sus responsabilidades”, señaló Murillo Urrutia.

El Ministro de Ambiente sostuvo que el evento se subestimó y por eso desde la zona dio nuevas recomendaciones el día 22 de marzo, que la ANLA formalizó a través de la Resolución 427 al día siguiente. “El SINA cumplió con su papel y como era evidente que el operador no tenía capacidad, di la orden a todas las corporaciones de ayudar en la emergencia: Corantioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la CVC acompañaron a la CAS en esa respuesta”, explicó el funcionario.

El Gobierno Nacional ha hecho todo el esfuerzo que está a su alcance para superar la emergencia. Nuestra prioridad principal ha sido proteger a las comunidades y los activos naturales que les proveen servicios ecosistémicos. “Nosotros en trabajo serio con la ANLA en el 2016 actualizamos todas las medidas para los planes de contingencia, allí impusimos que después de un evento de estos, a las 24 horas lo tenían que reportar en la ventanilla Vital para más transparencia. Pedí el acompañamiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para garantizar rigor y transparencia en el acompañamiento a la investigación de la ANLA y que también hagan sus propias investigaciones, que eso es lo que exige el país”, puntualizó el Ministro de Ambiente.

Este jueves una comisión del Ministerio de Ambiente viajará a Barrancabermeja con un equipo técnico del Ministerio de Salud para revisar este tema con el Secretario de Salud del municipio. “Vamos a empezar con los procesos de restauración en una mesa técnica con el Instituto Humboldt y Unipaz y además hemos solicitado a ONU ambiente acompañar ese proceso porque queremos ver otras experiencias en el mundo para que realmente respondamos con toda la capacidad que tenemos en el Estado”.