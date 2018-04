McDonald’s se disculpó por expulsar a una pareja homosexual en Bucaramanga

El reconocido restaurante de comidas rápidas,McDonald’s, ofreció disculpas por un acto de discriminación a una pareja homesexual en Bucaramanga.

Al parecer, la pareja se encontraban en las instalaciones de este establecimiento de comidas rápidas y fueron obligados a abandonar el lugar por su condición sexual.

“A quienes se hayan sentido ofendidos por alguna conducta indebida por parte de parte de nuestros colaboradores, les pedimos nuestras más sinceras disculpas”, comentó la cadena a través de un comunicado.

McDonald’s anunció la apertura de una indagación interna para establecer las circunstancias de esta agresión.

Por su parte, Camilo Aldana, el joven universitario que denunció este hecho de discriminación, publicó en Twitter un vídeo detallando los instantes en que fueron sacados del lugar, sin una razón aparente.

No puedo creer que como hombre gay no pueda darme un beso con el chico que me gusta en @McDonaldsCol porque está prohibido y estoy haciendo algo completamente mal, y que si reitero se ven obligados a sacarme del restaurante… Impresionante.

— CAMILO ANDINO. (@camiloandinooo) 2 de abril de 2018