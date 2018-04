Primer debate televisado de los candidatos presidenciales: Prevalecieron las ideas, no las diferencias personales

–Pese al ambiente caldeado que ha caracterizado la carrera presidencial, en el primer debate televisado entre los candidatos realizado este martes resultó, en líneas generales, ejemplar, porque se dejaron a un lado los ataques personales y prevalecieron las ideas. Participaron Germán Vargas Lleras, Iván Duque, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. No estuvo, debido a que no pudo viajar a Medellín por mal tiempo, Humberto de la Calle Lombana.



El moderador Rodrigo Pardo destacó la altura del debate: “Había prevención por el clima político. Hemos demostrado que se pueden respetar las diferencias”.

La confrontación fue promovida por la revista Semana y Teleantioquia, y dejó entrever que no son muchas las diferencias entre los aspirantes en temas que más preocupan a la opinión colombiana.

El debate se cerró con preguntas directas que resumen la posición de los candidatos sobre los asuntos más importantes que el que resulte ganador deberá ejecutar a partir del próximo 7 de agosto:

¿Mantendrán y pondrán en marcha los acuerdos con las Farc?

Duque: Yo voy a hacerle modificaciones estructurales a los acuerdos, porque ese es mi compromiso con los colombianos.

Petro: Sí, porque no voy a hacer trizas los acuerdos de paz.

Fajardo: Sí, porque la palabra hay que cumplirla y Colombia necesita construir la paz.

Vargas Lleras: Sí, mantendría los acuerdos. La Corte Constitucional en los temas de la reincidencia y de la JEP disipó las dudas que yo tenía.

¿Está de acuerdo con la legalización del consumo de marihuana?

Petro: Sí, pero lo haría a través de centros regulados de consumo y con los CAMAD, cuya experiencia en Bogotá fue excelente.

Fajardo: Eventualmente sí, pero hay que dar pasos, hay que entender el consumo como un tema de salud pública, tenemos que enfrentar el narcotráfico y el microtráfico, todavía nos toma un tiempo para poder llegar allá en Colombia.

Vargas Lleras: Ya se hizo para temas medicinales, yo no la ampliaría a los temas recreativos, suficientes problemas tenemos ya con el microtráfico en Colombia.

Duque: Yo no estoy de acuerdo con la legalización de la droga en Colombia.

¿Está de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo?

Fajardo: Sí, estoy de acuerdo.

Vargas: Sí estoy de acuerdo, más no con la adopción entre parejas del mismo sexo.

Duque: Yo estoy de acuerdo con la igualdad de derechos patrimoniales y civiles.

Petro: Sí, y con una prioridad: las familias que son encabezadas por la mujer. El 47 por ciento de los hogares en Medellín están encabezados exclusivamente por mujeres.

¿Están de acuerdo con los diálogos con el ELN?

Vargas: No, yo creo que en ese proceso estamos repitiendo lo del Caguán. Mientras en Quito se negocia esa organización en Colombia se fortalece territorial y militarmente.

Duque: No estoy de acuerdo con esa mesa y ese chantaje, si el ELN quiere desmovilización se concentra, suspende las actividades criminales. Y que le quede muy claro a ellos, tienen un periodo perentorio y puede haber reducción de penas, más no la ausencia de penas.

Petro: Quien inició la negociación con el ELN fue Uribe en agosto del año 2007. Estoy de acuerdo en que se haga esa negociación. La respuesta es sí, pero el ELN tiene que escoger entre dos caminos, o sigue el del padre Camilo Torres Restrepo y bienvenidos, o sigue el de Pablo Escobar y serán derrotados militarmente.

Fajardo: Sí, aprendiendo de la negociación con las Farc y sin descansar un solo minuto, sin descuidarse un solo segundo con la acción de nuestra Fuerza Pública contra el ELN mientras esté en armas.

¿Debe haber cuotas para la migración de venezolanos a Colombia?

Duque: Sí creo que debe haber cuotas entre varios países. Primero, Colombia tiene que seguirle ayudando a los venezolanos, pero debemos buscar que entre varios países podamos asumir ese flujo migratorio.

Petro: No estoy de acuerdo con cuotas, estoy de acuerdo con que se haga un pacto internacional para recibir los refugiados. La mayoría de los refugiados que entran a Colombia, se van del país, pero una parte -500.000- se quedan. Nosotros no podemos tener una política xenofóbica contra ellos.

Fajardo: Tenemos que ser solidarios con Venezuela, con las personas que están huyendo con la dictadura del siglo XXI. En el contexto de la comunidad internacional repartir las cargas, pero siempre solidarios y nunca descuidar a la población colombiana que está afectada por el fenómeno de la migración injusta.

Vargas: Este problema tiene que tener un manejo integral, más allá de la natural solidaridad, un millón y medio de venezolanos demandan salud, servicios, educación. Se volvió un problema monumental para Colombia y lo peor está por venir.

POR QUE VOTAR POR MI?

También se les formuló una pregunta específica a los candidatos: Por qué deberían votar por Usted?

Gustavo Petro

“Colombianas y colombianos, yo tuve una experiencia administrativa fundamental. Pudimos reducir la brecha entre educación privada y educación pública y elevar al máximo nivel la educación en la ciudad de Bogotá.

Pudimos cambiar el modelo de salud y redujimos todas las tasas de enfermedad y no murió un niño de hambre, en la ciudad de Bogotá. Pudimos reducir la pobreza a la tercera parte en la ciudad. Disminuimos la desigualdad social y, a partir del desarme y la inclusión social, se redujo la victimización en la ciudad a la mitad comparado con 2009. Hoy Colombia tiene enormes niveles de violencia, una enorme desigualdad social, tiene una exclusión y una dependencia hacia el petróleo y a la contaminación económica. Deja a la mitad de la población por fuera de sus circuitos económicos.

Tenemos que pasar a un país que tenga equidad social, que pase a una era de paz, que pueda construir una economía productiva con iniciativa privada pero de millones de colombianos, con una democratización del saber, con una democratización de los créditos, de las tierras, de las energías limpias, para poder construir así un gobierno transparente.

Y poderle decir a Colombia entera: pudimos cerrar 2 siglos de violencia y comenzamos a construir una era de paz, la Colombia Humana. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente”.

Iván Duque

“Yo quiero decirle a los colombianos que nos están escuchando que ha llegado el momento de un cambio de generación en el Gobierno en Colombia.

Que ha llegado el momento de pensar en un país distinto donde todos quepamos, y que ese país empiece por la legalidad. Donde se le diga al criminal que siempre va a tener una sanción, que no se le va a premiar, que no vamos a tener impunidad, que vamos a luchar con decisión contra la corrupción. Que no queremos más el atajo y el premio al delincuente.

Queremos un país donde esa legalidad vaya de la mano con el emprendimiento. Una economía diversa, pujante, donde las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas crezcan con dinamismo.

Que no estemos asfixiados por impuestos y que la agroindustria, las industrias creativas florezcan. Que el turismo florezca y que genere oportunidades. Esa legalidad y ese emprendimiento tienen que conducir a la equidad.

Un sistema de educación donde le demos a los jóvenes la posibilidad de crecer con su talento, con preescolar, con jornada única, con doble titulación, con acceso gratuito a la universidad para los estudiantes más vulnerables.

Que en materia de salud corrijamos todas estas deficiencias. Que le demos la cultura como acceso a los más vulnerables en el país. Ese es el país que yo quiero construir con ustedes. Por eso los invito a que tengamos la posibilidad de pasar la página del clientelismo, del populismo. No queremos ser una segunda Venezuela ni tampoco queremos el continuismo. Es el momento de pensar en un futuro para todos”.

Germán Vargas Lleras

“El próximo cuatrienio enfrentará el Gobierno enormes problemas. Cómo recuperar el crecimiento económico, cómo generar más empleo, cómo abordar los temas de la informalidad, cómo lidiar con el problema de Nicaragua, cómo enfrentar a las disidencias de las Farc, al Ejército de Liberación Nacional, los espinosos temas en materia de seguridad ciudadana.

El próximo gobierno debe avanzar en los temas de la salud, superar el déficit habitacional, llegar a plenas coberturas en materia de agua potable, consolidar el programa de la infraestructura nacional. Enormes retos que no admiten curva de aprendizaje.

Yo ofrezco a Colombia muchos años de experiencia, una gran capacidad ejecutiva. Los colombianos saben que a lo largo de estos meses he presentado 25 políticas públicas sobre los temas que más inquietan a toda Colombia.

A lo largo de mi vida pública no tengo sino un solo sello: que lo que digo, lo logro materializar. Le he servido a Colombia por muchos años y espero tener la oportunidad de poder concretar ese plan de gobierno, reconociendo lo bueno, corrigiendo lo malo, pero avanzando en todos los frentes”.

Sergio Fajardo

“Colombia es rica, Colombia es linda, en nuestro país las grandes riquezas son la biodiversidad extraordinaria que tenemos y el talento infinito que tenemos en Colombia las personas y las comunidades por todo nuestro territorio.

Tenemos una diversidad cultural maravillosa, de la que nos sentimos orgullosos, pero Colombia es un país fragmentado. Es un país que ha estado siempre dividido, que no ha tenido un elemento positivo que nos permita estar juntos.

En Colombia hemos vivido bajo el agobio de la violencia que ha destruido la vida y ha destruido recursos económicos que necesitamos con urgencia. Tenemos hoy la indignación nacional asociada con la corrupción que destruye la confianza, que destruye la ética y que se queda con los recursos de los más humildes -que son siempre los que pagan la cuenta de los bolsillos de los corruptos-.

Ya es el momento de cambiar. Y el cambio tiene que pasar a darnos la oportunidad de construir, de unirnos, de trabajar juntos en Colombia. De apostarle a la educación que es un elemento positivo para todo ese talento que tenemos nosotros. Para construir una sociedad justa en una sociedad que es profundamente desigual como nosotros tenemos en nuestro territorio.

Yo fui alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Y empezamos transformando la política, la manera como se llega al poder para gobernar con transparencia, para apostarle al talento de nuestra gente y eso se puede hacer en todo el territorio colombiano.

Yo los quiero invitar a votar por mí, como me dijo alguien en Pereira ‘yo no voy a votar por usted, voy a confiar en usted’. Yo los invito a que confíen en mí para liderar la transformación de Colombia”. (Versión y foto Revista Semana).