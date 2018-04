Gobierno ofrece otros 1.200 subsidios de vivienda para La Guajira

El sueño de tener casa propia será una realidad para otras 1.200 familias de La Guajira, que podrán contar con el subsidio otorgado por el Ministerio de Vivienda a través del programa Mi Casa Ya Ahorradores.

El jefe de esta cartera, Camilo Sánchez, lo confirmó durante la reunión que sostuvo con la gobernadora encargada, Tania Buitrago.

Próximamente se abrirán convocatorias para proponer los proyectos en donde las familias de municipios como Dibulla, Urimita, San Juan del Cesar, Fonseca y Distracción, tendrán su hogar.

Por tanto, el ministro Sánchez invitó a la autoridad departamental para que se realicen los esfuerzos necesarios y se garantice el cierre financiero que pueda concretar el sueño de estas familias de La Guajira.

Los hogares que deseen recibir el auxilio deben tener ingresos que no superen los dos salarios mínimos ($1.562.484), no tener casa, no haber recibido antes un subsidio familiar de vivienda y, además, contar con un ahorro entre el 2% y 5% del valor de la vivienda.