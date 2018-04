Uribe: Pérdida de curul o el derecho a la objeción de conciencia

–El expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez respondió este jueves a la demanda que admitió el Consejo de Estado para tratar de despojarlo de su investidura como congresista por supuesta inasistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias y no votar proyectos de ley o proyectos de acto legislativo en los periodos correspondientes a 2017.

“Pérdida de curul o del derecho a la objeción de conciencia”, destacó Uribe Vélez en su cuenta en Twitter al presentar una declaración suya sobre el particular:

Pérdida de curul o del derecho a la objeción de conciencia pic.twitter.com/rN6CVbaRks — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 5, 2018

La demanda contra Uribe fue instaurada por Nixon Torres Carcamo, invocando el numeral 2 del artículo 183 de la Constitución Política, el cual establece que “por la inasistencia de un mismo periodo de sesiones ordinarias, que son las propias convocadas en el ejercicio de senador de la República se puede perder las investidura”.

Al respecto, Uribe Vélez trinó:

Entonces yo tenía que votar el Fast Track después del robo del Plebiscito para que no me demandaran. Por objeción de conciencia no lo voté. He procurado tener el mayor cumplimiento en el Congreso pero no podía ni puedo votar el acuerdo con Farc”.

Además señaló que quien lo demandó “por no votar en el Congreso el acuerdo con Farc después que se robaron el Plebiscito ha sido contratista del Gobierno. He procurado tener el mayor cumplimiento pero por razones de conciencia no puedo votar este tema” y registra el siguiente documento:

También precisa Uribe Vélez:

“Delegado de Santos para promocionar el Acuerdo con Farc, contratista del Gbno, es quien me demanda por no votar ese acuerdo”.

Al efecto, incluye la información publicada el 20 de septiembre de 2016 por el Concejo de Montería, la capital de Córdoba, cuyo texto es el siguiente:

“Delegado del Gobierno Santos, harán pedagogía de acuerdos de paz en el Concejo de Montería

El reconocido abogado, asesor del Gobierno Nacional para asuntos del plebiscito y postconflicto Nixon José Torres Cárcamo, hará presencia en el Concejo de Montería, donde debatirá con los cabildantes los alcances de los acuerdos con las Farc y lo que advierte la desmovilización de los integrantes de ese grupo armado ilegal.

El presidente del Concejo de Montería, confirmó la presencia del profesional del derecho a las 9:00 de la mañana de este martes 20 de septiembre.

“Será una sesión informal para escuchar a este delegado del Gobierno para socializar la tesis que respalda el sí al plebiscito por la paz”, sostuvo el cabildante”. Fin de la información del Concejo de Montería.

A traves de sus cuentas en Twitter, senadores de Centro Democrático reaccionaron frente a la demanda contra Uribe, así:

Senador Jose Obdulio Gaviria:

-Demanda de pérdida investidura presentada x @FARC_EPueblo y admitida por C de Estado no es contra @AlvaroUribeVel e @IvanDuque sino contra el partido de oposición.

Preparo documento para actuar en proceso.

Los acompañé en protesta

Me retiré de votaciones espurias

Respondo igual.

Senador Ernesto Macías Tovar:

-Declaraciones reiteradas del solapado MinInterior en contra de congresistas cuando se votaron proyectos Fast Track, están plasmadas hoy en demandas a granel y sin argumentos por pérdida de investidura. Las firman contratistas del Gobierno.

-#VenganzaSantosFarc 2

No hemos dejado de asistir a Sesiones del Congreso y en las mismas hemos votado todos los Proyectos, menos los de las Farc (objeción de conciencia). Gobierno busca cortar cabezas de sus malqueridos antes de irse.

-Gobierno a través de sus contratistas radica demandas sin argumentos de pérdida de investidura por no votar (objeción de conciencia) proyectos Fast Track. El ministro del Interior es el autor en la sombra y no pone la cara.

Senador Carlos Felipe Mejía:

-Que no hay persecución contra Pte @AlvaroUribeVel?? Abogado q presentó demanda de perdida de investidura en @consejodeestado fue contratista de Alcaldía de @petrogustavo,del Estado y firmó acción de nulidad del terrorista @JSantrich_FARC contra fallo q puso límites al Fast Track.

-La jurisprudencia del Consejo de Estado, justifica como excusa válida para no votar, la posición asumida por la bancada.

-El Centro Democrático en bancada dejó de votar los proyectos de Fast Track invocando una legítima objeción de conciencia.

La senadora Thania Vega:

-#QuéTalEsto Abogado que presentó demanda de perdida de investidura en el Consejo de Estado contra el Pte @AlvaroUribeVel ha sido contratista del Estado. y firmó acción de nulidad de Santrich contra fallo que puso límites al Fast Track

-#QuéTalEsto Abogado que presentó demanda de perdida de investidura en contra del Pte @AlvaroUribeVel e @IvanDuque fue contratista de la alcaldía de Gustavo Petro Ver: @CeDemocratico