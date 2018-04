Viva la Semana Gaitanista en el Museo Nacional de Colombia: 70 años del Bogotazo

El Museo Nacional de Colombia se une a la conmemoración de los setenta años del Bogotazo con una programación especial de charlas y de recorridos por algunas salas de exposición en las que se exhiben piezas relacionadas con este hecho histórico. Durante una semana, el Museo invitará a los públicos a reflexionar y dialogar sobre los sucesos del 9 de abril de 1948 y su impacto en la historia de Colombia.

Domingo 8 de abril, 2:00 p.m. y

Miércoles 11 de abril, 2:00 p.m.

Hoy como en 1948

Por Alejandro Suárez

Ya son setenta años del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. No obstante, las repercusiones de tan complicado evento están presentes no solo en los objetos y las colecciones del Museo Nacional de Colombia, sino también en la memoria de las personas y en nuestra experiencia cotidiana. Así, este diálogo busca conectar las historias y exposiciones del Museo con la memoria, el recuerdo y la cotidianidad de quienes participen.

Martes 11 de abril, 4:00 p.m.

What is the Bogotazo?

By María Mónica Fuentes

International Affairs, Universidad del Rosario

What is the Bogotazo?

An approach to the events of April 9th, 1948 that changed the history of Colombia, through the historical collection of the Museum. Who was Jorge Eliécer Gaitán? How did the Bogotazo change the city? What was the impact of the murder of the leader?

¿Qué es el Bogotazo?

Un acercamiento a los eventos del 9 de abril de 1948 que cambiaron la historia de Colombia, a partir de la colección histórica del Museo. ¿Quién fue Jorge Eliécer Gaitán? ¿Cómo el Bogotazo cambió la ciudad? ¿Cuál fue el impacto del asesinato del líder?

Miércoles 11 de abril, 5:00 p.m.

El 9 de abril, nuestro 9 de abril: los setenta años del Bogotazo

Los documentos audiovisuales y sonoros en la memoria del 9 de abril.

Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Señal Memoria, Radio Televisión Nacional de Colombia y Museo Nacional de Colombia

Con motivo de las efemérides de los hechos del 9 de abril de 1948, el 11 de abril tendrá lugar un encuentro promovido por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Señal Memoria, Radio Televisión Nacional de Colombia y el Museo Nacional de Colombia para dar a conocer algunos documentos sonoros y audiovisuales poco difundidos en el país. Paralelamente, en la exposición La Palabra Des-Armada se exhibirá la camisilla que vestía Jorge Eliécer Gaitán el día de su muerte.

Habrá espacio para dialogar acerca de la conservación del patrimonio audiovisual y la interacción entre imágenes y sonidos para la memoria colectiva. Algunos especialistas evaluarán el impacto histórico del Bogotazo a setenta años de un acontecimiento decisivo para el porvenir político y social de nuestro país.

Jueves 12 de abril, 11:00 a.m.

El 9 de abril de 1948

Por Libardo Sánchez, magíster en Historia, Curaduría de Historia MNC

La charla hace un recuento histórico de la historia del 9 de abril de 1948, mostrando diferentes tendencias desde las cuales se ha contado este relato. Así, los asistentes harán parte de un recorrido por libros de historia, novelas y montajes museográficos que refleja el cambio de la perspectiva con la que se ha abordado la problemática, desde la historia caudillista de mediados del siglo XX hasta la historia anónima de las multitudes practicada a finales de siglo y principios del siglo XXI.

Libardo Sánchez

Filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como investigador de la Curaduría de Historia del Museo Nacional de Colombia, donde también es integrante del equipo de investigadores del Proyecto de Renovación Integral de las salas permanentes (participó en la creación de las salas Memoria y Nación y Tierra como Recurso). Entre las diferentes exposiciones que ha coordinado se encuentran Memorias del mundo campesino: escuelas radiofónicas (1947-1988), una experiencia educativa forjada en el campo (2015) y ¿Educación inocente? Textos escolares, raza y geografía en el primer tercio del siglo XX (2017).