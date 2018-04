Carmac Magdalena – Cauca hace parte del Puesto de Mando Unificado de La Lizama

En una sesión conjunta del Puesto de Mando Unificado y del Consejo Ambiental Regional de Macrocuenca, Carmac, Magdalena-Cauca, se evaluó el avance de superación de la emergencia en La Lizama, dándole énfasis a la gestión del recurso hídrico del Caño Muerto y la quebrada La Lizama.

Además, atendiendo la invitación que le hizo el Ministro de Ambiente, Juan Carlos Bello, representante de ONU Ambiente en Colombia, participó en el PMU y se espera que en una o dos semanas lleguen los expertos de esta organización para acompañar el proceso de restauración.

Durante la sesión del Puesto de Mando Unificado, el ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, señaló que, adicionalmente el Instituto von Humboldt está evaluando la zona ecosistémica y prevé que no hay afectación sobre la parte vegetal, “hay puntos de monitoreo desde el Magdalena hasta acá, le solicitamos al Ideam que acompañara técnicamente el proceso y diera su concepto. El Instituto Humboldt dijo que están viendo un porcentaje más alto de fauna que ya no está impactada, pues la primera fase fue salvar a los especímenes, pero hoy los que están trayendo están en muy buen estado, probablemente no se tendrá afectación sobre la flora”.

Como instancia de coordinación interinstitucional e intersectorial, el Consejo Ambiental Regional de Macrocuenca se encargará de recoger información sobre la situación de la cuenca, hacerle seguimiento al Plan Estratégico, promover acuerdos interinstitucionales e intersectoriales y acciones estratégicas sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, entre otras, mejorando así la gestión integral del recurso hídrico en la macrocuenca Magdalena – Cauca.

En ese marco, se conformará una mesa de trabajo como instancia de participación para la formulación de los Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas (PMAM) y los Planes de Manejo Ambiental de acuíferos (PMAA) con liderazgo y participación de la comunidad, quienes conocen los antecedentes sociales, ambientales, económicos y culturales de las microcuencas del Caño Muerto y la quebrada La Lizama.

El 30 de marzo se declaró que ya habían cesado los afloramientos y se había reducido la amenaza, “hoy pasamos a nueva etapa de revisar los planes de restauración. Ecopetrol ha estado trabajando con expertos del Humboldt, del SINA y Cabildo Verde y se ha avanzado en propuesta de restauración. Además se revisó todo lo relacionado con los temas de trabajo con pescadores, cerca de 17 asociaciones y no hay preocupaciones graves en el tema de salud”, afirmó Murillo.

Ecopetrol proyecta que mañana va a quedar instalado el equipo especializado Snubbing Unit y el sábado iniciarían operaciones para saber qué pasó en el pozo y sellarlo completamente. “Está funcionando la estructura de descontaminación de la Lizama y Caño Muerto y eso nos da tranquilidad. Vamos a hacer mucho énfasis en que se agilice la implementación del plan de restauración y de trabajo con comunidades”, manifestó el funcionario.