Colombia y Países Bajos buscan profundizar sus relaciones comerciales

Una delegación de los Países Bajos, encabezada por su Ministro de Asuntos Exteriores, Stef Blok, se reunió este viernes en Bogotá con altos funcionarios del Gobierno Nacional, con la intención de profundizar en las relaciones de ambos países.

Uno de los temas de la reunión, en la que participó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, fue justamente la posibilidad de ahondar en las relaciones comerciales entre Colombia y los Países Bajos.

Las delegaciones analizaron las posibilidades existentes para aumentar el flujo de comercio de bienes, especialmente agrícolas colombianos, sobre todo aquellos que son producidos en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), como por ejemplo el aceite de palma y el cacao. Además, se busca mejorar el acceso a bienes como aguacate, piña y papaya, entre otras frutas, así como para la ropa interior femenina, productos de belleza y para el cuidado de la piel.

Además de revisar las alternativas para facilitar el acceso de esos productos a la Unión Europea, el Gobierno colombiano evidenció las posibilidades existentes para recibir asistencia técnica que permita el desarrollo de buenas prácticas agrícolas y que generen incrementos en la productividad.

Otro de los puntos que se trataron durante la reunión fue el del turismo. Además de revisar la oferta turística que tiene el país para los visitantes de los Países Bajos, también se evidenciaron los beneficios que Colombia ofrece a los inversionistas extranjeros para el desarrollo de la infraestructura requerida para el sector, mediante un esquema de incentivos tributarios y regulatorios.

“Los Países Bajos son la principal puerta de entrada a la Unión Europea para los productos colombianos. Un acceso efectivo al mercado europeo para nuestros productos agrícolas impulsará el crecimiento rural en las áreas de posconflicto.”, indicó tras la reunión la ministra Gutiérrez.

Países Bajos es el principal destino de las exportaciones colombianas a la Unión Europea con un 24% del total que se dirige a ese bloque. En el 2017, Colombia exportó a los Países Bajos US$ 1.542,3 millones, de los cuales US$ 458,6 millones (30 %) correspondieron a bienes no minero energéticos.

En el primer bimestre de este año, las ventas a ese mercado sumaron US$ 145,8 millones y dentro de este total, los despachos de bienes no mineros alcanzaron US$ 71,4 millones.

El principal producto de exportación dentro de esta última clase de bienes es el aceite de palma con una participación del 40%. A este le siguen bananos, otras frutas, aceite de coco, flores y café, entre otros.

En cuanto a inversión extranjera, desde el 2002 los Países Bajos han realizado inversiones en Colombia por USD 3.405,3 millones. En 2017 esa cifra totalizó US$ 610,4 millones.