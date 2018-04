Distrito refuerza medidas para afrontar la temporada de invierno en Bogotá

La Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAB-ESP, María Carolina Castillo, anunció varias medidas de carácter operativo y preventivo para mitigar y atender las emergencias que se puedan presentar durante la actual temporada de lluvias las cuales están siendo coordinadas con la Alcaldía Mayor a través del Sistema Distrital de Emergencias.

Para esto, el personal de la EAB reforzó el monitoreo en tiempo real y en terreno del nivel de los ríos y canales a través de las 20 estaciones que conforman la Red Hidrometereológica ubicadas a lo largo del Río Bogotá y en los ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre.

Así mismo, se mantienen en operación los equipos de bombeo en las Estaciones Elevadoras a los largo del río Bogotá que amplían la capacidad de drenaje y controlan las aguas para que, en caso de un aumento en el nivel de los ríos y canales, estos no se desborden y afecten las viviendas.

Más de 700 funcionarios en coordinación con el IDIGER y Aguas de Bogotá incrementaron el mantenimiento de 90 canales y quebradas para aumentar la capacidad de drenaje. Así mismo se lleva a cabo la limpieza de 170 mil sumideros para disminuir los encharcamientos en los principales corredores viales de la ciudad, entre otros. Autopista Norte, Avenida ciudad de Cali, Avenida Boyacá, Avenida Carrera 68, Avenida NQS, Carrera 7ª, Avenida Carrera 9, Avenida 1° de Mayo, Calle 13, Calle 26, Calle 63, Calle 80, Calle 127, Calle 153.

PREVENCIÓN Y PEDAGOGÍA

La EAB invirtió en 2017 más de 20 mil millones de pesos en actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado para prevenir y disminuir las emergencias en tiempo de lluvia. Durante este tiempo se retiraron más de 60.000 toneladas de desechos de las redes públicas. En los tres primeros meses de 2018 ya se han retirado 20.000 toneladas.

Como gran parte de los encharcamientos que se presentan en la ciudad obedecen a taponamientos por basuras y escombros que son arrojados a las calles, el Distrito hizo un llamado a los ciudadanos para que hagan un uso adecuado de las redes de alcantarillado.

Precisamente, en el día de hoy la gerente del Acueducto de Bogotá, María Carolina Castillo presidió una jornada especial de mantenimiento en los alrededores de la plaza de Paloquemao, sector donde, en lo corrido de 2017, se retiraron 90 toneladas de basuras de los sumideros. Estos operativos se repetirán en el transcurso de la próxima semana en otras plazas de mercado y zonas comerciales donde se produce gran cantidad de residuos sólidos que afectan el drenaje.

OBRAS PARA MEJORAR ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Junto a las actividades preventivas que ejecuta el Acueducto de Bogotá, el Gobierno Peñalosa ejecuta actualmente más de 100 obras para modernizar y ampliar la capacidad del sistema de alcantarillado de la ciudad, en distintos sectores de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito y Ciudad Bolívar entre otras. En estas obras se invierten cerca de 800 mil millones de pesos.

RECOMENDACIONES:

En los canales de aguas lluvias

-No arroje basuras, desperdicios o escombros a los canales, quebradas o ríos; esto provoca que el agua no fluya correctamente e incrementa la proliferación de roedores, insectos e infecciones.

-No arroje escombros en la ronda; estos llegan al cuerpo del canal y afectan el recorrido de sus aguas.

Deposite los residuos en bolsas plásticas bien cerradas y dispóngalas frente a su predio en el horario que el Operador de Aseo le indica.

-No entregue los residuos y/o escombros a personas diferentes del consorcio de aseo.

-Utilice el servicio de recolección de escombros que brindan los consorcios de aseo. NO entregue escombros a terceros no autorizados.

En las viviendas

-En sótanos: Los edificios deben tener un sistema de bombeo en perfecto estado de funcionamiento para drenar las aguas de sótanos y parqueaderos hacia el sistema de alcantarillado. Es responsabilidad de cada administración de conjunto de vivienda, tener elementos de dotación como motobombas y equipos eyectores por lo que se debe verificar su correcto funcionamiento. Además, es necesario mantener en perfecto estado y limpias las rejillas y cajas de inspección que drenan los garajes y sótanos en general.

-En canales y bajantes de las viviendas: Los tubos de las fachadas que permiten el desagüe normal de las cubiertas deben permanecer libres de basuras y objetos sólidos.

-En las cajas de inspección: Los usuarios tienen la responsabilidad de verificar el correcto funcionamiento de cajas recolectoras de aguas sanitarias y lluvias e impedir que se llenen de basuras que impidan el normal drenaje. Límpielas periódicamente para evitar reflujos de aguas en su vivienda.

-Con tejados y cubiertas: Revise el estado de las tejas y marquesinas. Un tejado en mal estado puede caerse por efecto de la lluvia o del granizo o puede desprenderse debido a los vientos fuertes. Por lo que se debe garantizar que se aseguren en forma correcta sin colocar cargas que puedan originar su desprendimiento.