Nuevas energías renovables en Colombia, un legado para siempre

Loterias

Loterías del 5 de abril en Colombia:

Bogota 4612 – Serie 145

Quindío 5229 – Serie 131

DORADO

Mañana 2694 – Tarde 3239

CULONA:

6952

SUPER ASTRO SOL

1028 – Signo Libra

SUPER ASTRO LUNA:

4207 – Signo Geminis

PIJAO:

6011

PAISITA:

Día 1685 – Noche 3760

CHONTICO:

Día 9482 – Noche 8760

CAFETERITO:

Tarde 7919 – Noche 9927

SINUANO:

Día 7595 – Noche 1587

CASH THREE:

Día 047 – Noche 696

PLAY FOUR:

Día 7409 – Noche 1199

SAMAN:

9747

CARIBEÑA:

Día 1104 – Noche 6271

WIN FOUR:

7616

EVENING:

9692

MOTILÓN:

Tarde 4254 – Noche 6362

LA FANTÁSTICA:

Día 7656 – Noche 0957

ANTIOQUEÑITA

Día 7675 – Tarde 8813

EL COLONO:

9094