Las seis claves para un liderazgo efectivo en el entorno laboral

Un líder no es quien hace el trabajo, es la persona que sigue desde el principio hasta el final el proceso que deben desarrollar los trabajadores, para entregar los resultados esperados en el tiempo estipulado. Un buen líder lleva a su personal al máximo de sus capacidades y trabaja como un entrenador deportivo.

A continuación encontrará factores clave a tomar en cuenta para lograr un liderazgo efectivo:

Las decisiones cambiantes confunden al equipo

Las personas que cambian constantemente de estrategias, sin permitir al equipo que concluya la planificación, confunden; esto hace que el grupo baje la productividad inmediatamente. Es claro que en momentos puntuales y por razones de fuerza es necesario cambiar los planes y hasta la metodología de trabajo. Pero esto no debe hacerse si no es estrictamente necesario, permita a su equipo mostrar resultados, terminar todas las actividades que inició y cambie solo si es pertinente.

No acepte un NO como respuesta

Si usted acepta que no se puede, entonces no se podrá. No esté de acuerdo con las excusas o justificaciones. La labor de un líder es impulsar a las personas a que encuentren soluciones, busquen alternativas, que no se rindan y trabajen para lograr sus objetivos. Impulse a su equipo a fijarse metas altas, los resultados van en proporción a esas metas propuestas. “Aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar al mundo, son aquellos que lo hacen” Steve Jobs.

Su presencia debe elevar la productividad

Un verdadero líder hace que su equipo produzca lo suficiente como para lograr la supervivencia de la organización y mantenga un crecimiento sostenible. Es muy común ver empresas en las que el gerente da órdenes a personas a las que no les competen o cambia procedimientos de manera repentina, bajando inmediatamente la producción del equipo. Cuando se va, los trabajadores piensan: por fin se fue. Ahora si a trabajar!. Y sube la producción nuevamente.

Por otro lado existen otras empresas, donde se evidencia que la presencia del gerente hace que el equipo trabaje al máximo de sus capacidades, y muchas veces este líder no tiene que decir o hacer nada, las personas ya saben qué deben hacer y cuándo. Escoja usted qué tipo de liderazgo le gustaría tener.

Controle sin asfixiar al equipo

Un líder tiene buen control cuando las personas hacen su trabajo, esté o no presente, lo hacen con poca o ninguna supervisión y saben exactamente qué se espera de ellas. “No es el ideal tener que estar encima de las personas mirando por encima del hombro si hacen o no su trabajo, ya que esto desgasta al gerente, hace que pierda tiempo valioso, y es bastante molesto para los trabajadores. El ideal es que tenga un equipo de trabajo que necesite poca o ninguna supervisión”. Agregó el Director de Performia Colombia

No escuche, observe

Este aspecto es clave en las decisiones y la gestión en general de un líder. Una de las habilidades más importantes de un jefe es observar, creer en lo que pueda observar, y no en chismes, opiniones y en lo que escucha en general, y nunca debería quedarse simplemente con lo que dicen los trabajadores en circunstancias específicas.

En este aspecto el uso de indicadores de gestión es una poderosa herramienta que le permite observar el trabajo de una persona. Solo ascienda, degrade, despida o tome decisiones con base en los resultados de las estadísticas.

Premie buenos resultados

“Las injusticias espantan a los más productivos. Motive a los que dan buenos resultados después de que logren sus objetivos. Los premios no siempre tienen que ser dinero, pueden ser beneficios adicionales o actividades recreativas. Felicite y reconozca el trabajo en público, y si necesita llamarle la atención a algún miembro del equipo hágalo en privado.” Concluyó Pinilla.