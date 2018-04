POLÍTICAS ANTI NIÑEZ II

Por: Carlos Fradique-Méndez

Recordemos que si en la niñez, a las personas les han desconocido sus derechos, la adolescencia puede ser una etapa de la vida turbulenta y puede marcar el fracaso de la vida de los jóvenes.



Y recordemos que las leyes colombianas, que son muy semejantes en la mayoría de las legislaciones del mundo, son enfáticas al declarar que los niños, en sentido amplio los menores de 18 años, merecen especial protección por parte de la familia, la sociedad y El Estado.

En estas lecciones me referiré a las políticas ANTI NIÑEZ relacionadas con el embarazo, el aborto, la educación, la salud, el trabajo, el tener una familia, el libre desarrollo de la personalidad y el sistema de penas para los menores de edad. Hay más temas, pero por las limitaciones de espacio, me ocuparé solamente de estos.

PROGENITURA RESPONSABLE

El Art. 42 de la Constitución ordena que la ley debe reglamentar la progenitura responsable teniendo en cuenta que la pareja, hombre y mujer, de manera responsable y libre tiene el derecho, al mismo tiempo deber, de decidir el número de sus hijos y debe sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.

Si bien no se han ordenado en una sola ley las obligaciones de los progenitores, es fácil encontrar todas las normas que se refieren a la progenitura responsable. Cuando la ley dice progenitores, se está dirigiendo a papá y mamá y en buena parte hoy a los abuelos maternos y paternos. Las normas legales abundan, pero no hay políticas que formen conciencia sobre las conductas que demuestren que los progenitores son responsables. Por el contrario crecen los casos de irresponsabilidad. Veamos solo los eventos en los que las parejas se unen sin conocerse, conviven para separarse y luego se sienten orgullosos de pertenecer a los que viven felizmente separados, a quienes tienen hijos con la certeza de que esos críos no tendrán papá y en muchos casos tampoco tendrán mamá. Un país sin familia es un país sin futuro.

EMBARAZOS TEMPRANEROS

Un tema polémico ha sido el de la educación sexual, educación para la vida en familia. Desde la mojigatería que reinó hasta los años 70 al desparpajo del lenguaje verbal y las experiencias reales para que desde la infancia las personas ejerzan sus derechos sexuales y decidan si quieren ser hombres o mujeres o seres sexualmente mixtos dado que las nuevas teorías afirman que se nace con género indefinido. Y como el despertar sexual y la estimulación sexual se promueven desde las puertas de la adolescencia y como a esta edad no hay ninguna experiencia y el deseo, o las ganas como se dice popularmente, anula la razón, los embarazos en y por adolescentes han crecido en porcentajes que alarman, con la consecuencia real de que hijos de estas personitas vivirán la mayor de las veces en ambientes de desprotección de sus derechos.

Estimular los embarazos por niños y en niñas es una política que daña el futuro académico, espiritual, profesional, familiar de estas personas y de contera de sus hijos, que en vez de vivir en una familia que les ofrezca por lo menos lo mínimo necesario para una vida digna, estarán con progenitores que harán de los juzgados y las comisarías de familia, escenarios más importantes que sus casas y hogares.

NO TIENEN PARA LAS PASTILLAS

En la antesala de un centro clínico una paciente dialogó muy amigable con la asistente de los médicos. La empleada manifestó su satisfacción por tener un hijo de 7 años que estaba en el colegio y su rendimiento era muy satisfactorio. Estuvieron de acuerdo que criar un hijo es muy costoso. No se explicaron cómo una señora de 30 años estaba llena de hijos, tenía 7, uno cada año o cada dos años y sin la presencia física y económica de la mayoría de los padres de esos chicos. Y la paciente preguntó por el por qué esa falta de responsabilidad y la asistente respondió que lo que ella entendía es que esa mamá y muchas otras mamás no tenían los $70.000 para las pastillas o la inyección anticonceptiva y que el deseo sexual las hacía caer en embarazos no deseados, o más exacto, en embarazos irresponsables.

Estos casos me hacen caer en la cuenta de que las políticas demográficas en Colombia son irresponsables tanto con la mujer, como con la familia y peor contra esos hijos condenados en su mayoría a un vivir con carencias en la satisfacción de sus derechos fundamentales y expuestos al hambre, a la pobreza, a ser reclutados por los ejércitos de la delincuencia o la prostitución.

Estos son políticas que de manera consiente patrocinan la familia, la sociedad y el Estado. Y si le preguntamos a los responsables de la garantía de los derechos de los niños, seguramente nos citarán de memoria 500 leyes o más y la publicidad que hacen por los medios y las clases teóricas que dictan pero con resultados negativos porque la pobreza aumenta, el desamparo se agiganta, los huérfanos en vida se multiplican, la irresponsabilidad se anida en todos los niveles de la sociedad.

¿Y Uds. amables lectores, que opinan sobre estas patologías sociales? ¿Qué soluciones prácticas y efectivas proponen?

SIGAMOS CULTIVANDO LAS PALABRAS DECENTES EN EL HOGAR

Sigamos cultivando el respeto, las palabras amables y decentes, el buen trato, la mejor cultura, el decoro, la autoestima, el civismo, el ser mejor cada día en nuestras familias y en nuestra sociedad para sembrar las semillas de la PAZ, la que tanto necesitamos.

