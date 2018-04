Resultados de las loterías y chances de este domingo 8 de abril en Colombia

Loterias

Loterías del 8 de abril en Colombia:

DORADO

Noche 1856

CULONA:

9616

SUPER ASTRO LUNA:

2510 – Signo Capricornio

PIJAO:

4805

PAISITA:

Día 9052 – Noche 7881

CHONTICO:

Día 8562 – Noche 1080

CAFETERITO:

Noche 1027

SINUANO:

Día 8677 – Noche 8978

CASH THREE:

Día 154 – Noche 319

PLAY FOUR:

Día 5438 – Noche 8677

SAMAN:

2776

CARIBEÑA:

Día 2305 – Noche 0019

WIN FOUR:

3597

EVENING:

7643

MOTILÓN:

Noche 5621

LA FANTÁSTICA:

Noche 9835

ANTIOQUEÑITA

Día 0439 – Tarde 4854

RESULTADOS DEL SÁBADO 7 DE ABRIL

Baloto 13 15 24 33 40 09

Revancha 10 14 30 37 42 01

Boyacá 9232 – Serie 088

Cauca 4029 – Serie 053