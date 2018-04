Trump culpa a Putin e Irán por el ataque químico en Siria

–El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que se “pagará alto precio” por el ataque químico contra una asediada ciudad siria retenida por rebeldes donde grupos de ayuda médica reportaron decenas de muertos por un gas venenoso.

En una extraña condena directa al líder ruso, Trump declaró a Putin e Irán como “responsables de su apoyo a Animal Assad”, refiriéndose al presidente sirio Bashar al-Assad.

“Muchos muertos, incluidos mujeres y niños, en un ataque QUÍMICO sin sentido en Siria. El área de atrocidades está encerrada y rodeada por el ejército sirio, por lo que es completamente inaccesible para el mundo exterior”, escribió Trump en Twitter.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2018