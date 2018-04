Colombia fortalece autonomía de las comunidades indígenas para proteger biodiversidad

Loterias

Loterías del 9 de abril en Colombia:

Cundinamarca 2215 – Serie 072

Tolima 7793 – Serie 116

DORADO

Mañana 9258 – Tarde 0084

CULONA:

6908

SUPER ASTRO SOL

2139 – Signo Tauro

SUPER ASTRO LUNA:

7501 – Signo Piscis

PIJAO:

8532

PAISITA:

Día 1600 – Noche 7438

CHONTICO:

Día 9714 – Noche 0081

CAFETERITO:

Tarde 8108 – Noche 7581

SINUANO:

Día 9176 – Noche 4035

CASH THREE:

Día 870 – Noche 781

PLAY FOUR:

Día 9850 – Noche 6584

SAMAN:

8932

CARIBEÑA:

Día 0312 – Noche 4984

WIN FOUR:

9145

EVENING:

2744

MOTILÓN:

Tarde 9911 – Noche 6910

LA FANTÁSTICA:

Día 3962 – Noche 6914

ANTIOQUEÑITA

Día 9835 – Tarde 0728

EL COLONO:

7521