Terremoto de magnitud 6,2 estremeció a Chile

–El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó este martes un terremoto de magnitud 6,2 que sacudió la costa central de Chile, sin que hasta ahora se haya informado de víctimas o daños.

El violento sismo se registró a las 7:19 de la mañana (10:19 GMT), con epicentro a 120 kilómetros al suroeste de la localidad portuaria de Coquimbo.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas.

Map of felt reports received so far following M6.2 #earthquake #terremoto in #Coqimbo #Chile 20 min ago pic.twitter.com/yCiyDsKvGe

— EMSC (@LastQuake) 10 de abril de 2018