Venezuela: Maduro no va a Cumbre de las Américas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció este martes que no irá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima, Perú, con el argumento de que el gobierno de ese país no le estaría brindando seguridad.

Maduro dijo hoy en Caracas que: “Yo dije llueva, truene o relampaguee yo llego a Lima compadre así sea nadando, pero la verdad verdadera es que esa cumbre no está en nuestras prioridades (…) además el gobierno del Perú de manera ilegal, inamistosa retiró la seguridad mínima que un Presidente necesita para ir a alguna Cumbre, retiraron la seguridad toda la delegación de Venezuela. Por eso yo anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela”.

Y agregó que: “Donald Trump dice que él no va a Lima porque no tiene tiempo porque tiene que atender asuntos globales del mundo, quiere decir que Lima para él es el patio trasero” señaló Maduro, al tiempo que opinó que Trump “no se quiere aceptar con Peña Nieto porque es poca cosa para él, no se quiere sentar con Mauricio Macri porque le huele mal, no se quiere sentar con Juan Manuel Santos porque le huele a berrinche. Los desprecia, los usa y los desusa”.

Terminó señalando: “?Vamos a estar en grandes movilizaciones de masa conmemorando la victoria del pueblo hace 16 años contra el golpe de estado fascista contra el comandante Chávez”.