Donald Trump y la primera ministra británica Theresa May no fueron invitados a la boda del príncipe Harry

Loterias

Loterías del 10 de abril en Colombia:

Cruz Roja 5103 – Serie 129

Huila 7107 – Serie 028

DORADO

Mañana 9016 – Tarde 9534

CULONA:

8552

SUPER ASTRO SOL

1110 – Signo Acuario

SUPER ASTRO LUNA:

5422 – Signo Leo

PIJAO:

5450

PAISITA:

Día 7500 – Noche 9958

CHONTICO:

Día 0028 – Noche 3334

CAFETERITO:

Tarde 5321 – Noche 3207

SINUANO:

Día 5498 – Noche 3674

CASH THREE:

Día 845 – Noche 126

PLAY FOUR:

Día 2538 – Noche 7785

SAMAN:

6483

CARIBEÑA:

Día 2212 – Noche 8668

WIN FOUR:

5873

EVENING:

0091

MOTILÓN:

Tarde 0496 – Noche 0272

LA FANTÁSTICA:

Día 5370 – Noche 4978

ANTIOQUEÑITA

Día 4286 – Tarde 2429

EL COLONO:

1285