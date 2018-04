El agarrón de Uribe y Carlos Fernando Galán en el Senado

–Un pequeño zafarrancho se produjo este martes en el Senado de la República por el agarrón verbal entre el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez y Carlos Fernando Galán, en el marco de un debate sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, en la Sabana de Bogotá. Se produjo cuando Galán hizo referencia a una propiedad de los hijos del exmandatario en la zona Franca del municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Concretamente, el senador Galán aseguró que Tomás y Jerónimo, adquirieron el terreno a bajo precio que valía mucho más y luego no pagaron la plusvalía cuando por modificación del POT pasó a ser un predio industrial.

Uribe calificó de mentiroso a Galán y este la respondió de la misma manera.

En medio de la acalorada discusión, el presidente del Senado Efraín Cepeda, trató de apaciguar los ánimos y al no lograrlo, decidió levantar la sesión.

Sin embargo, el enfrentamiento continuó.

“Yo no soy negociante con el Estado y su padre nunca negaba que un colombiano podía ser empresario. No sea mentiroso que yo no hago negocios con el Estado como lo hace la familia Galán”, le dijo Uribe.

A ello, Galán respondió: “No mienta, que usted sabe que esa corporación la creó usted mismo como presidente, esa corporación es mayoritariamente del Estado y nosotros no tenemos nada que ver, no recibimos un centavo”.

Además, Galán indicó: “Mi papá me enseñó a no mezclar política y negocios”.

En desarrollo del debate promovido por Galán, el expresidente Uribe Vélez intervino para hacer las siguientes precisiones en torno a los negocios de sus hijos Tomás y Jerónimo:

“Voy a referirme al tema específico que involucra a los hijos míos y me voy a referir al POT (Plan de Ordenamiento Territorial), al Plan Parcial, a la Plusvalía, al índice de ocupación y a los fallos.

Primero: en 1993, el acuerdo 038 de Mosquera definió esa zona,con uso industrial, como una prolongación del corredor industrial de la 13, allí habían instaladas varias industrias, antes del año 2000, una de ellas la Maltería de Bavaria y otra industria es Ramo.

Segundo: el 23 de febrero del año 2000 se adoptó el decreto que definió nuevamente el Plan, ese decreto es el número, el Acuerdo Municipal 001 del año 2000, 23 de febrero, en su artículo 14, año 2000, 23 de febrero, dice que se confiere uso de suelo de expansión urbana – uso industrial, o sea que la expansión urbana-uso industrial viene del 93, la reiteran en el año 2000. Le estoy citando los acuerdos municipales, yo no puedo entender lo que acaba de decir el Senador, que un uso rural incluye, implícitamente el uso industrial, si así fuera no habría habido necesidad del acuerdo de 1993 para instalar las industrias que allí se instalaron.

Después viene la revisión del POT: esa revisión reitera, no aprueba, reitera el suelo de expansión urbana para uso industrial; lo reitera.

Después viene el Plan Parcial: el Plan Parcial es obligatorio para poder hacer el desarrollo porque incluye la dotación de los servicios públicos, lo había empezado Bavaria, a través de un arquitecto renombrado, muy bien reconocido por su moral pública, por su competencia profesional, el doctor Camilo Santamaría, el mismo que continuó en el proyecto de los hijos míos.

Viene el índice de ocupación: este proyecto utilizó un índice de ocupación menor del permitido, mientras en Cota estaba en zonas semejantes un índice de ocupación del 70; en Mosquera para la misma zona del 65, el proyecto utilizó el 55.

Después viene el tema de plusvalía: la plusvalía se define a partir del avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, vinieron dos demandas, una acción popular, y la acción popular dijo que los hijos míos no habían incurrido en ninguna falta contra la moral pública ni contra la ley.

Y también se propuso una demanda de nulidad de la licencia, también se falló a favor del proyecto y repitió lo mismo, pero allí también, la autoridad judicial que conoció esa demanda se extendió y se refirió a la plusvalía y dijo que era correcta, que se había tasado correctamente.

Entonces aquí tenemos, un juicio de valor contra dos fallos judiciales sobre el mismo tema que a ustedes les parece muy barato, hay dos fallos judiciales que dicen que eso se tasó correctamente y que además los hijos míos procedieron de acuerdo con la Ley y con la moral pública. El decreto del Gobierno nuestro, ese decreto lo impulsamos con el doctor Juan Lozano justamente para proteger la calidad de vida de los colombianos, para evitar las invasiones de las zonas rurales, para proteger la sabana de Bogotá.

Inclusive frenó muchísimos proyectos en todo el País. El Centro Democrático no apoya acción ilegal alguna – senador Galán- más aún, el gran celo de nuestro Partido es la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, por supuesto, esto es permanente.

El domingo nuevamente, un señor Akerman que escribe en El Espectador, que de 170 columnas, tiene el 70% contra mi familia, salió con un artículo en el cual cuestiona una urbanización que con la anterior administración de Rionegro, Antioquia, habría gestionado el Gobernador de Antioquia y enseguida dice que yo tengo unos predios colindantes; insinuando entonces que yo me favorecía acciones ilegales, supuestas acciones ilegales, es mentira.

Yo vivo en un terreno que no es colindante ni es vecino, de propiedad de mi suegro que en paz descanse, el único terreno que tengo en la zona, un terreno adquirido por mi suegro hace aproximadamente 50 años donde nosotros tenemos nuestra residencia, nada tiene que ver con esto que se dijo”.