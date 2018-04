El coltán, Fiebre del “oro azul”

Por: Luis Eduardo Forero Medina

El pasado 31 de marzo las tropas de la ONU o Misión de Estabilización abandonaron la República Democrática del Congo, donde estaban temporalmente protegiendo a los civiles entre otros inconvenientes por la violencia física de grupos armados y milicias locales que ilegalmente explotan el coltán.

El coltan novísimo negocio minero; en realidad son dos minerales utilizados en la industria tecnológica, columbita y tantalita. Este último mineral se emplea mayormente en la elaboración de condensadores electrolíticos mejor y más costosos que los condensadores normales fabricados con aluminio. El coltán, clasificado como metal refractario, por sus características “raras” y por sus facultades como “superconductor”, se usa profusamente en la industria de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), y/o en diferentes dispositivos electrónicos como aparatos de sonido, baterías, cámaras digitales, computadoras, consolas de juegos, dispositivos de video, equipos de laboratorio, GPS, industria nuclear, pantallas de plasma, reactores nucleares, satélites artificiales, teléfonos móviles, televisores; etc. Todo lo más diminuto posible, gracias al coltán.

El coltán es otro de los minerales polémicos para el cual se han establecido rígidas condiciones para su comercialización; con el propósito de hacer más ético el sector en todo el mundo. El coltán 85 por 100 procede de la República Democrática del Congo, donde hace dos décadas se libra un conflicto armado con saldo de millones de vidas en ese país del centro de África.

Los países que más compran coltán del Congo “made in Ruanda” son EEUU, Alemania, Bélgica, EEUU.,Holanda y Kazajistán; regiones a donde supuestamente llegarían tonelajes reveladores y des certificados del bi mineral coltán. Las transacciones continuarían haciéndose a través de empresas de papel, empresas de maletín o empresas punto com.

El coltan que es más caro que el oro y al diamante, es llamado nuevo ‘oro negro’ , la ‘estrella’ de los minerales de sangre o “petróleo de barro”. Se afirma que es el mineral más reñido del mundo de hoy. En el Congo se extrae por trabajadores muchas veces menores de edad sometidos a condiciones laborales nada que ver con el trabajo decente; y ocasionando graves daños al ecosistema. Además de la República Democrática del Congo (RDC); son países productores de coltán el Brasil, Canadá, China, Tailandia y Australia.

En América Latina, aunque se dice que no existen reservas probadas en Venezuela; éste país adelanta la producción de coltán, oro y diamantes en Los Pijiguaos, en la zona del Arco Minero del Orinoco (AMO), un plan de decretado por Maduro en febrero de 2017 que abarca 111.843 kilómetros cuadrados. En Colombia se sabe que este mineral calificado por el Pentágono como “materia prima estratégica”, existe en Vaupés, Guainía y Vichada, departamentos fronterizos con Venezuela; y se explota de manera arcaica con mano de obra indígena. En 2011 la Defensoría del Pueblo dio a conocer que mensualmente saldrían ilegalmente entre 10 y 25 toneladas de coltán. Igualmente que en el Congo, en Colombia se sostiene que grupos armados ilegales en el pasado al parecer aumentaron su economía con el coltán. En 2016 antes de la firma del Acuerdo de Paz, la Armada, Infantería, Ejército, Policía y Fuerza Aérea Colombiana, incautaron en la embarcación “Fortuna”, que navegaba sobre el río Guaviare, 3.522 kilos de coltán por valor de 325.000 dólares, que “al parecer pertenecería al Frente Acacio Medina de las Farc”, dijo la Armada Nacional en esa ocasión.

El tantalio ha cobrado suma importancia a nivel mundial; al punto que recientemente se efectuó el lanzamiento de un nuevo galardón de ciencia: Premio Ekeberg Tantalum del Metalraro del Centro de Estudio Internacional del Tantalio-Niobio. Es el primer premio de ciencia dedicado al desarrollo del tantalio de metales raros (Ta). Tántalo es el dios griego que como castigo “no podía alcanzar nunca agua que beber ni fruto que comer”.

