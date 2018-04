Empieza el Ciclo Chaplin al cumplirse 40 años de la muerte del maestro del cine silente

Con ‘Una mujer en Paris’, el próximo martes 17 de abril empieza el nuevo Ciclo de Clásicos de Chaplin, que reúne nuevas obras maestras restauradas del genio de la comedia en el cine. Este se realiza como un homenaje al cumplirse 40 años de su muerte.

Realizada en 1923 en Estados Unidos, esta es la primera película en la que el actor y director no se para frente a las cámaras y se interna en un melodrama fascinante donde una de sus musas (Edna Purviance) representa a una joven de la provincia francesa, próxima a casarse con el joven Jean Millet (Carl Miller). Por una casualidad fatal, la pareja se separa y ambos terminan en París. Ella se casa con un hombre rico, Pierre Revel (Adolphe Menjou) y él se convierte en un modesto pintor. Años después se reencuentran y el amor parece volver a golpear a sus puertas, solo para convertirse en un nuevo golpe de la tristeza.

Considerada por el mismo Chaplin como su primera película ‘seria’, ‘Una mujer en París’ marcó el paso a una nueva etapa creativa de de Chaplin. En ella, se profundiza con sutileza en las emociones y el sino trágico de unos personajes sometidos por una sociedad frívola que aquí se presenta con toda suntuosidad: impecables vestuarios y lujosas locaciones.

Aunque en su momento no tuvo una gran acogida pues el público no podía concebir una película de Chaplin sin Chaplin en la pantalla, e incluso marcó el fin de la unión profesional entre Chaplin y Edna, hoy hace parte de las joyas de culto, admirada por todos los grandes, de Lubitsch a Scorsese. Chaplin demuestra aquí por qué se trata de un creador en el que no solo la risa es un instrumento para la construcción de obras perfectas. Esta película tendrá funciones el martes 17 de abril, a las 8:30 p.m. y el domingo 22, a las 12 del día.

Ciclo de Clásicos de Chaplin 2018

Esta nueva muestra es la segunda parte del Ciclo Chaplin que Cine Colombia presentó con gran éxito en 2015 y que reunió en el país alrededor de 15 mil espectadores. Cuatro nuevos largometrajes y 3 cortos, además de su legendaria ‘El gran dictador’ (la de mayor acogida en el ciclo pasado) hacen parte de esta nueva temporada que rinde homenaje a uno de los maestros del cine silente al cumplirse 40 años de su fallecimiento.

‘Una mujer en París’, ‘Un rey de Nueva York’, ‘Monsieur Verdoux’, ‘La revista de Chaplin’ (integrada por los cortos Vida de perro, El Peregrino y Armas al hombro) y ‘Candilejas’ son los títulos de esta nueva temporada de Charles Chaplin, que se presentará del 17 de abril al 22 de julio, en 21 salas salas seleccionadas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Pereira, Armenia, y por primera vez en Popayán, Ibagué, Montería y Villavicencio. Todas en la más alta definición y con subtítulos en español.

Una cuidadosa restauración desde Bolonia

La familia Chaplin confió a la Cinemateca de Bolonia y a sus laboratorios Immagine Ritrovata la compleja y delicada tarea de restaurar el trabajo cinematográfico de Charles Chaplin, a partir del material rescatado en los años 50 tras el cierre de Chaplin Studios. Así, teniendo como fuente el negativo original, se restablecieron las cualidades de contraste y nitidez de la película. Mientras que con avanzadas técnicas y dispositivos digitales se limpió la mezcla final de la banda sonora eliminando y reduciendo los daños y defectos, hasta lograr un sonido 5.1.

La restauración de este patrimonio fílmico, invita al público a celebrar un hito en las salas de cine. Padres, abuelos, hijos y nietos podrán disfrutar en familia la obra de un grande que recibió entre otros premios, tres Oscar: uno a su trayectoria, otro por una de sus películas más celebradas, El Circo, y el último por la composición de la banda sonora de Candilejas.