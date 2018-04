Iván Duque condena asesinato de ocho policías en Urabá

“Que quede claro: que no les vamos a permitir una fechoría más, ‘Santrich’ debe ser extraditado, como deben ser extraditados todos los que incurran en esa práctica”, dijo Duque.

El candidato presidencial Iván Duque condenó este miércoles el asesinato de ocho policías en la región del Urabá.

“Hoy quiero expresar desde acá, en nombre de todos ustedes también, el dolor de patria que nos causa que hoy hayan sido vilmente asesinados ocho miembros de nuestra Fuerza Pública en el departamento de Antioquia, en Urabá”, dijo Duque durante una reunión con el sector transportador en el municipio de Piedecuesta.

Agregó que “cuando a los criminales se les da ventaja, esa es la forma en la que le pagan al pueblo. Por eso amigos de Santander, lo que hoy están viviendo esas víctimas, esas familias, lo que han vivido tantas familias no queremos que se siga repitiendo en Colombia y por eso mi deseo: el que la hace la paga, de una vez por todas”.

Reiteró que quiere ser presidente de Colombia para poder liberar a la región del Urabá del Clan del Golfo, de las disidencias y de cualquier grupo armado ilegal. “Quiero ser el presidente de Colombia que le devuelva a los colombianos la seguridad, que lidere la agenda de seguridad como comandante en jefe de las Fuerzas Militares y que, además, enfrente sin vacilaciones el narcotráfico”, anotó.

‘Santrich’ debe ser extraditado

En su intervención, Duque sostuvo que si Colombia quiere una verdadera paz, hay que ponerle fin al narcotráfico y se refirió al caso de ‘Santrich’.

“Cómo les parece, un negociador narcotraficando diez toneladas de cocaína. Después de que él mismo negoció que el narcotráfico no fuera un delito amnistiable y que la erradicación y la sustitución fueran voluntarias. Y ahora nos van a decir que era ‘el llanero solitario’, que nadie más sabía lo que estaba haciendo alias ‘Jesús Santrich”, cuestionó el candidato presidencial.

Y a reglón seguido afirmó: “No les vamos a permitir una fechoría más, ‘Santrich’ debe ser extraditado, como deben ser extraditados todos los que incurran en esa práctica”.

Consideró que ese es el resultado de “un grupo armado criminal, que después de año y medio, de haber supuestamente firmado la paz, no ha entregado las rutas del narcotráfico, los laboratorios, no ha entregado a sus socios quienes le lavaban los activos, no han entregado nada”.

Finalmente, recordó que su política en el Gobierno será la de la legalidad, donde se cumpla la ley y donde los criminales no sigan pasando por encima de los ciudadanos de bien.