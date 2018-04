Multan nuevamente a Hernando Zabaleta por invadir el carril exclusivo de Transmetro

El excandidato al Congreso, Hernando Zabaleta, volvió a ser multado esta vez en Barranquilla por invadir el carril exclusivo de Transmetro.

Zabaleta iba a bordo de uno de sus vehículos, un Chevrolet Sail , con el cual estaba circulando por una zona prohibida cuando las autoridades lo detuvieron y lo multaron.

Llama la atención el hecho que el excongresista Zabaleta estaba conduciendo, ya que se le fue suspendida su licencia por insultar a una patrullera en la ciudad de Bogotá hace unas semanas.

Frente a este hecho, la Policía de Tránsito expicó que la licencia de Hernando Zabaleta pudo haberse mantenido activa si este presentó alguna apelación.

Zabaleta deberá pagar, además de las multas que ya tiene, otra infracción por 390 mil pesos y comenzar el trámite para sacar su vehículo de los patios de tránsito, ya que fue inmovilizado por los agentes de tránsito.

En un vídeo que se hizo viral en las redes sociales a comienzos de abril, quedó registrado el momento en que el aspirante a congresista increpa a la patrullera por estar mal estacionado: “dónde está el prohibido parquear, yo soy abogado, yo gano 20 veces más que usted, yo si tengo carrera soy especialista no me gano un milloncito de pesos como usted, siga andando en su motico”.

Luego se ve que, Zabaleta hace una llamada por su celular y dice “buenas hágame un favor será que usted me puede mandar una patrulla del cuadrante aquí a Cedritos, es que aquí me están poniendo un comparendo, mientras estoy en una zona dentro de mi propio carro, en un lugar donde no dice prohibido parquear, y estoy esperando a mi mamá que es una funcionaria de la Contraloría General, pero esta señora está abusando, necesito que me envíen la patrulla”.

Además Zabaleta le exigió a la patrullera el número de su chaleco y señaló “ahí la están grabando usted quiere su escándalo yo mañana voy a la Procuraduría, a ver si usted tiene abogado para defenderse porque yo si lo puedo hacer, ¿me escuchó?, mañana tendrá una quejita disciplinaria ese partecito costó 300 mil pesos, a usted yo la hago destituir”.

El excandidato amenazó a la uniformada con hacerla perder su trabajo, “la voy hacer echar y ni siquiera en las empresas de seguridad va a conseguir trabajo”.

“Vaya rebuscando sus ahorritos para el abogado porque la policía no se lo pone, súbeme esto al facebook a ver cuánto tiempo cree esta señora que va durar en su puestico, yo a esta señora la hago echar”, dijo.