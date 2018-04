Declaración del candidato presidencial Iván Duque sobre J.J. Rendón

La siguiente es la declaración del candidato presidencial Iván Duque sobre si existe alguna relación de su campaña con el señor J.J. Rendón:

“Al señor J.J. Rendón, primero, no lo conozco. No lo he conocido nunca y no está asesorando nuestra campaña. Yo no sé el doctor J.J. Rendón qué haga o qué no haga, no lo conozco, no está vinculado a nuestra campaña.

Nuestra campaña ustedes la han visto y es una campaña presente en todos los medios y en todas las regiones. Nosotros estamos trabajando una campaña pedagógica, alegre, apelando a la esperanza, que es lo que Colombia necesita.

Colombia no puede caer en la práctica del odio de clases ni del populismo. Colombia necesita una visión de futuro con legalidad, emprendimiento y equidad, que es lo que estamos proponiendo”.