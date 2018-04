Presidente Santos asiste desde este viernes a la VIII Cumbre de las Américas en Lima

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos participa desde este viernes 13 de abril en Octava Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Lima.

El Mandatario colombiano iniciará su agenda a las 12:00 del mediodía con la participación en un conversatorio con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, que será moderado por el Ministro de Desarrollo Social de Chile, Alfredo Moreno.

Este encuentro se llevará a cabo en el Hotel Westin y será transmitido vía streaming por la página de la Presidencia www.presidencia.gov.co y por la página https://livestream.com/accounts/14902520/events/8131029

En el curso del día, el Mandatario Colombiano sostendrá una reunión bilateral con el Presidente de Perú, Martín Vizcarra.

A las 6:00 de la tarde asistirá a la inauguración de la VIII Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en el Gran Teatro Nacional y se transmitirá por el Canal Institucional y vía streaming por la página de la Presidencia de Colombia www.presidencia.gov.co.

Al finalizar la jornada los mandatarios asistirán a una cena ofrecida por el Presidente de Perú en el Palacio de Gobierno.

Agenda sábado 14 de abril

A las 8:30 am el Presidente Santos estará con los demás mandatarios en el registro de la foto oficial de la Cumbre de las Américas.

Luego se trasladará a la plenaria de la Cumbre, en la que participan 33 dignatarios de países.

El mismo sábado, el Jefe del Estado Colombiano tendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de Chile, Sebastián Piñera; Honduras, Juan Orlando Hernández; Ecuador, Lenin Moreno y Argentina, Mauricio Macri.

También estará en la reunión de los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú) y con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuyo país está interesado en ser admitido como asociado de ese mecanismo de integración.

Igualmente, el Presidente Santos tendrá reuniones con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y con congresistas de ese país.

A continuación será la sesión de clausura de la Octava Cumbre de las Américas y la declaración a medios de comunicación, que se transmitirán por el Canal Institucional y vía streaming por la página de Presidencia de Colombia.

El Mandatario Colombiano estará acompañado por las ministras de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín y de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez; la Embajadora de Colombia en Perú, Mónica Lanzetta; la Viceministra de Asuntos Bilaterales, Adriana Mendoza; el Embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González; y el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Gabriel Cifuentes.



