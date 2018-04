Nueva denuncia de acoso sexual dentro de la Policía Nacional

Un nuevo escándalo de acoso sexual se denunció al interior de la Policía Nacional, esta vez involucra al comandante del Distrito 3 de la Policía con sede en Duitama, Boyacá, coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez.

La subteniente, Leidy Katherine Montenegro Muñoz, adscrita a la Policía de Boyacá, denunció que el coronel Juan Carlos Arévalo empezó a acosarla desde inicios de 2017, por lo que decidió denunciar el acoso formalmente ante la Inspección General de la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría.

“Cuando denuncié empezó a presionarme y pedir que me persiguieran y me trasladaran al Chocó. Además dijo que me haría sacar de la Policía porque era muy amigo de Álvaro Uribe”, afirmó la subteniente Montenegro.

Según con Montenegro, al denunciar al comandante, empezó a presionarla y pedir que en la Policía la persiguieran y la trasladaran al Chocó.

Frente a estas denuncias, la Policía Nacional abrió una investigación disciplinaria en contra del coronel que quedó a cargo de la Inspección General.

“Ya se practicaron todas las pruebas del caso y está en etapa de evaluación”, indicaron fuentes de la institución.El coronel fue apartado de su labor como comandante en Duitama y fue trasladado al Club de Agentes en Bogotá.

Cabe mencionar que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional recomendó el retiro de ocho oficiales de la institución, entre los que están excomandantes de Huila y Quindío, quienes estaban apartados luego de que los salpicaran escándalos por acoso sexual.