Régimen de Maduro suspende relaciones económicas con otras 50 empresas de Panamá

–El Gobierno venezolano anunció que suspendió por 90 días relaciones económicas, comercial y financiera con otras 50 empresas panameñas, “como una medida de protección de la economía nacional”.

La Gaceta Extraordinaria número 6.372, que circuló este jueves, indica que estas 50 empresas se suman a las 46 anunciadas el pasado 5 de abril, reseña la estatal Agencia Venezolana de Noticias.

“El Estado venezolano debe complementar las medidas de prevención, control, detención y sanción contra los delitos de delincuencia organizada, particularmente los relacionados con los llamados ‘paraísos fiscales”, reza el texto difundido en la página web del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.

“Numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción muestran claros indicios del uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como otro delitos de delincuencia organizada”, destaca la resolución conjunta emitida por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Economía y Finanzas y Comercio Exterior e Inversión Internacional.

También se le instruye a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) y otras instituciones de esta área la ejecución de procedimientos pertinentes y adoptar las medidas preventivas a las personas naturales y jurídicas con estas empresas.

A los efectos de lo ordenado, las medidas preventivas que resulten aplicables, cuando corresponda, terminaran en la inmovilización de cuentas bancarias o de prohibiciones de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles entre otras, indica el texto.

Este miércoles el vicepresidente Tareck El Aissami anunció esta medida, que además contempla el congelamiento de las cuentas de las empresas panameñas vinculadas a las mafias del presidente Juan Carlos Varela.

Valera Oil Company (Varoco), Varela Chemical Company Inc, Varela Overseas Corporation y L.J Varela y Asociados S.A son algunas de las empresas que aparecen en la lista.

A continuación el listado completo de empresas:

Valera Oil Company (Varoco)

Varela Chemical Company Inc

Varela Overseas Corporation

L.J Varela y Asociados S.A

Quantium Capital Inc

Seguros Fasad S.A.

Financiera La Hispanoamericana S.A

Joganel Investment, Inc

Greenville Finance, Inc

Mendez- Sto Malo Investment, INC

Inversiones Sarpin S.A.

Bienes Raíces Unidas, S.A.

Gorgona Development Group, Inc

One Time Propertimes Corp.

Raiders Holdings Corp.

Inmobiliaria Isla Grande, S.A. (Igr)

Bienes Raíces Isla Grande, S.A (Brisa)

Banisto Brokers Inc

Alquileres Govimar, S.A

Bright Executive Search de Panamá, S.A.

Bienes de Raíces

Hormigon, S.A

Inversiones Wolfgang, S.A.

Bienes Raíces Victoriano Lorenzo, S.A.

Desarrollo Panamá Este, S.A.

Propiedades Río Anton, S.A.

Desarrollo de Viviendas Panameñas, S.A (Depivasa)

Inmobiliaria Santa Marta, S.A.

Multi Tenencia E Inversiones, S.A.

Bienes Ideal, S.A.

Inmobiliaria Masal, S.A.

Melhil Inmuebles, S.A.

Inmobiliaria Salinas, S.A.

Inversionista Tanabi, S.A.

Inmogibral, S.A.

Grupo Financiero Continental, S.A.

Dothan Finance, S.A.

Inmobiliaria Pabo S.A.

Inmobiliaria Basilea S.A.

Inmobiliaria Estival S.A.

Inmobiliaria Horizonte S.A.

Inversiones Panama Viejo S.A·

Inmobiliaria Plaza Marbella S.A.

Samot Financial Corp.

Costa del Este Infrescturcture, Inc

Corporación de Inversiones Aéreas, S.A

Yaafar Internacional, S.A.

Gemma International S.A.

New Horizonts Investment, S.A.

Royal Construction Panama, S.A.