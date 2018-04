Llega a Colombia el gurú de la Ópera Ramón Gener

Del 16 al 20 de abril estará en Bogotá Ramón Gener para entregarnos su conocimiento y sabiduría acerca de la ópera, la cual explora de formas no convencionales para hacerla interesante a todo público.

Ramón Gener Sata, nació en Barcelona, es un escritor y conocedor de la música, Licenciado en Humanidades y Ciencias Empresariales, quien recibió además formación en piano y canto.

Este personaje conocedor y apasionado por la ópera, en su visita al país trae un regalo importante para todos, con un tema fascinante: “Esto es Ópera – This is Opera”, una innovadora colección que nace con el propósito de acercar a todos los públicos la auténtica esencia de la ópera: la emoción hecha música, creada y dirigida por Ramón Gener, en donde a lo largo de la colección, se hace un recorrido por la historia de la ópera, explicadas con auténtica pasión, desde el nacimiento del género hasta nuestros días.

Este regalo llega en un formato de 30 libros, la misma cantidad de CD´s y DVD´s, que se traducen en momentos imprescindibles en la historia de la ópera, que aporta las claves para entender y disfrutar de las mejores y más importantes de la historia, acercando este género a todo tipo de audiencias, expertos e inexpertos, quienes podrán descubrir los secretos de cada obra a través de un método visual asombroso.

Ramón manifiesta, “tengo una pasión que siempre me acompaña y con la que he aprendido a escuchar, a llorar, a sentir, a reír, a amar, a vivir: es la ópera, una pasión sin límites que me llena día a día, una pasión que me da una respuesta, que me lo ha dado todo, que necesito y quiero compartir con todos vosotros. Porque la ópera, es la vida y compartida siempre es mucho mejor”.

Para descubrir cómo se llegó al momento mágico de la ópera, es importante hacer el viaje por la historia de la música, porque la música también fecundó, creció y evolucionó hasta que salió a la luz un género tan extraordinario y universal cómo es la ópera. Ramón lo compara con el nacimiento de una nueva vida.

“Todo comenzó en la Piazza del Duomo, en el corazón de la ciudad de Florencia aquí nació el Renacimiento y con él la ópera, porque después de las primeras proto – operas que salieron en esta ciudad, surgieron mucho después los Hits que todo el mundo conoce”, afirma Gener.

Aida de G Verdi, La Flauta Mágica de W. A. Mozart, Cosí fan Tutte de W.A. Mozart, Don Giovanni de W.A. Mozartt, Giulio Cesare de G.f. Händel, Montezua de A. Vivaldi, entre otras. Todas estas óperas tienen la misma fecha de nacimiento, el 24 de febrero de 1607 hace más de 400 años, dese cuando la ópera se aprendió a sentir.