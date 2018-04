Multitudinaria marcha en Barcelona por la libertad de los independentistas catalanes

Loterias

Loterías del 12 de abril en Colombia:

Bogota 1698 – Serie

Quindío 4805 – Serie 015

DORADO

Mañana 9707 – Tarde 4971

CULONA:

3038

SUPER ASTRO SOL

3129 – Signo Libra

SUPER ASTRO LUNA:

2035 – Signo Capricornio

PIJAO:

6860

PAISITA:

Día 4022 – Noche 2348

CHONTICO:

Día 9755 – Noche 4804

CAFETERITO:

Tarde 6277 – Noche 9559

SINUANO:

Día 0697 – Noche 7867

CASH THREE:

Día 573 – Noche 728

PLAY FOUR:

Día 0854 – Noche 3946

SAMAN:

8475

CARIBEÑA:

Día 7376 – Noche 9214

WIN FOUR:

3500

EVENING:

3318

MOTILÓN:

Tarde 1570 – Noche 6473

LA FANTÁSTICA:

Día 0680 – Noche 6358

ANTIOQUEÑITA

Día 6619 – Tarde 7233

EL COLONO:

4242