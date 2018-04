A pesar de la oposición más implacable, este gobierno ha sido respetuoso de la libertad de expresión, afirmó el Presidente ante la SIP

?“Este gobierno ha tenido en eso una oposición que muchos dicen que ha sido mucho más fuerte, más acida que cualquier oposición en los últimos 50, 60 o 80 años. Vehemente, durísima, implacable, he tenido mucha crítica”, declaró el Mandatario en la clausura de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa.

El Presidente Juan Manuel Santos subrayó este domingo que a pesar de la oposición que ha enfrentado su gobierno en los últimos casi ocho años, ha habido un respeto absoluto por la libertad de expresión y no se ha limitado la crítica.

El Presidente Santos intervino en la clausura de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que tuvo lugar en Medellín.

“Este gobierno ha tenido en eso una oposición que muchos dicen que ha sido mucho más fuerte, más acida que cualquier oposición en los últimos 50, 60 o 80 años. Vehemente, durísima, implacable, he tenido mucha crítica”, declaró.

Añadió que “a pesar de eso, nunca este gobierno ha hecho nada para que censurar, para ponerles talanqueras, para que en alguna forma impedir esa crítica, ese análisis, esa libertad del periodismo y de expresión”.

“Cómo me complace estar aquí con ustedes, porque en cierta forma me siento parte de la SIP y he sido parte de la SIP”, dijo el Presidente Santos, recordando sus años como periodista y directivo de periódicos y de la propia entidad interamericana.

El Jefe del Estado fue precedido en el uso de la palabra por el peruano Gustavo Mohme, director del diario limeño La República y presidente de la SIP, en el evento se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental, de la capital antioqueña.

“Creo que no puede haber –eso repito permanentemente–, que me diga un periodista si yo he hecho algo para tratar de trancarle su labor, su crítica o su labor como periodista. En eso podemos decir que este gobierno ha sido muy, muy respetuoso y creo que esto es algo que apreciamos nosotros”, continuó.

“Lo digo también como periodista, porque yo fui también muy crítico de muchos gobiernos cuando estaba del lado de ustedes, cuando estaba allá. Eso le ayuda a los gobiernos”, expresó.

“¿Que yo que pienso de la crítica muchas veces tan acida y tan vehemente?”, se preguntó el Presidente.

Y contestó: “Que es como la ducha de agua fría por las mañanas. Lo despierta a uno y lo hace trabajar más. Eso es necesario porque es democracia, es importante. Por eso nunca la vamos a censurar, ni mucho menos”.