Capturan a sobrino de alias “guacho” y otros 7 disidentes de las Farc implicados en crimen de periodistas en Ecuador

Loterias

Loterías del 15 de abril en Colombia:

DORADO

Noche 3980

CULONA:

0763

SUPER ASTRO LUNA:

5674 Signo Aries

PIJAO:

0630

PAISITA:

Día 1174 – Noche 4416

CHONTICO:

Día 2276 – Noche 7688

CAFETERITO:

Noche 6828

SINUANO:

Día 3916 – Noche 2436

CASH THREE:

Día 647 – Noche 999

PLAY FOUR:

Día 4743 – Noche 2924

SAMAN:

6248

CARIBEÑA:

Día 0709 – Noche 0866

WIN FOUR:

1443

EVENING:

0873

MOTILÓN:

Tarde 3808 – Noche 4642

LA FANTÁSTICA:

Noche 0457

ANTIOQUEÑITA

Día 7163 – Tarde 3987

RESULTADOS DEL SÁBADO 14 DE ABRIL

Baloto 01 12 28 30 33 03

Revancha 19 25 29 36 43 06

Boyacá 4719 – Serie 031

Cauca 6697 -Serie 012