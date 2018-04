El 80 % de los adultos mayores están desprotegidos en Bogotá

Un altísimo número de adultos mayores de Bogotá que se encuentran en la pobreza no están siendo atendidos por los programas que la Secretaría de Integración Social tiene para esta población. Para el año 2020, habrá 1’153.194 adultos mayores, pero el Distrito solo atiende a 135 mil personas, eso quiere decir que está sin protección el 80% de este tipo de población.

Esta situación fue expuesta por la concejal del Polo Democrático, Xinia Navarro, durante debate de control político llevado a cabo en el Concejo de Bogotá. “Muchos adultos mayores son abandonados por sus propios seres queridos, pero no se puede permitir que el Estado caiga en la misma lógica de esas familias que no entienden la importancia de nuestros adultos mayores”, expresó Navarro Prada.

Planteó que una de las mayores situaciones que los lleva a la pobreza es el desempleo. El Observatorio del Mercado de Trabajo y de seguridad Social de la Universidad Externado reveló en 2017 que 9.000 adultos mayores estuvieron buscando trabajo en labores informales; en efecto, el 85% de este tipo de población que trabaja lo hace en la informalidad, pues necesitan el sustento económico.

Por esa razón la concejal Xinia Navarro hizo un nuevo llamado sobre el proceder en los operativos de recuperación del espacio público, ya que de las 200 mil familias que trabajan como vendedores informales en Bogotá existe un alto porcentaje de adultos mayores, que no pudieron pensionarse, que están enfermos y que no están bajo el cuidado de ningún familiar. Con ellos no se tiene ningún tipo de contemplación en dichos operativos ni se les ofrece alternativa productiva alguna.

La cabildante pidió el acompañamiento de la Secretaría de Integración Social en tales operativos para verificar que ningún adulto mayor sea retirado del espacio público hasta que se le ofrezcan alternativas productivas. Este debate fue escenario pertinente para que señalar que el 33% de los trabajadores de Aguas de Bogotá que fueron despedidos son personas mayores de 60 años.

Instó a la Secretaría de Integración Social a responder si es cierta la denuncia hecha por algunos ciudadanos que afirman que varios de los centros Día y Centros Noche funcionan fuera de Bogotá en algunos municipios de Cundinamarca, lugares a los que no tiene acceso las personas que requieren alguno de esos servicios.

Otra queja constante de la población adulto mayor que se beneficia de los programas del Distrito es que no existen profesionales idóneos ni suficientes para su cuidado en los diferentes centros. Por tanto cuestionó cuántos profesionales existen de gerontología, geriatría y cuidadores en cada Centro Día, centro Noche y Centro de Protección.

Finalmente solicitó a las entidades del Distrito verificar que población de adulto mayor reside en estratos 4 y 5 pero están en situación de pobreza vergonzante, que como su nombre lo dice, por vergüenza no se atreven a acudir a los programas del Distrito para suplir sus necesidades.

En conclusión, se requiere que la Administración Distrital potencie sus programas para aumentar la cobertura, robustecer las redes familiares y sociales, y mejorar la formación de los cuidadores.