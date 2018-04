Santrich afirma que negociación con cartel de Sinaloa era para “proyecto productivos de granjas agrícolas”

–El cabecilla de las Farc alias “Jesús Santrich”, pedido en extradición por los Estados Unidos, negó haber negociado droga con el cartel de Sinaloa y afirmó que la conversación con Marlon Marín, sobrino de alias Iván Márquez, se relacionaba con “proyectos productivos” de granjas agrícolas en las zonas donde se implementarían los acuerdos de reforma rural”.

Las precisiones las hizo Santrich en referencia al diálogo que le grabaron en un video con Marín, quien, al igual que él, fue capturado para ser extraditado.

Concretamente, Santrich explicó que su relación con el sobrino de alias Iván Márquez fue “de trabajo”.

“El venía presentando unas ideas de proyectos productivos, específicamente sobre granjas econativas en las zonas donde se implementarían los acuerdos de reforma rural”, afirmó en declaraciones a la W.

Dijo que Marlon Marín venía haciendo esto “con algún funcionario del Ministerio del Posconflicto, incluso con el doctor Pardo”.

Dijo no conocer a los otros dos capturados junto con él, pues advirtió que nunca se reunió o habló con ellos.

Además señaló que no podía decir que confiaba en Marín porque “los montajes están a la vuelta de la esquina”.

Y agregó: “Yo confiaba en sus proyectos agroproductivos, en sus granjas econativas, no puedo responder por sus actos”.

Además, aclaró que Iván Márquez no lo recomendó pues “tiene la costumbre de no recomendar a nadie, ni de su familia ni de sus amistades”.

Santrich también se refirió a Rafael Caro Quintero, quien es señalado como un cabecilla del cartel de Sinaloa y dijo que se lo presentaron como una persona que quería invertir en proyectos productivos en Colombia.

Aclaró que no tenía conocimiento de las presuntas actividades de Caro Quintero con el narcotráfico.

“Es muy difícil que yo tenga en mi mente quién puede ser narco o no. A mi casa llegó mucha gente con la idea de contribuir a impulsar el proceso de paz y toda la gente que llegó fue registrada por la Policía Nacional y la UNP”, afirmó.

“Mi casa siempre estuvo con las puertas abiertas para todo el que quisiera entrar a hablar del proceso, entonces no tengo un registro detallado de quién puede estar o no involucrado, eso le corresponde a las autoridades”, complementó.

Dijo también: “Si yo tengo conciencia de que estoy tratando con alguien con ese tipo de imputaciones ¿iba a ser algo público, tomar fotografías con alguien, hacer una reunión en un sitio resguardado por la Policía? Eso no tiene lógica”.

Sobre el cuadro que le regaló al señalado narcotraficante, Santrich explicó:

“Cuadros he regalado por decenas y libros también, así que es posible que lo haya entregado a Rafael Caro, a quien repito no conozco directamente, sino la referencia de ser un inversor en proyectos. Es posible, como le regalé un cuadro al general Naranjo, al ministro Pardo, a mucha gente. En todo cuadro he suscrito la intención de que se aporte al proceso de paz en Colombia”.

Santrich negó cualquier vínculo con el narcotráfico: “De mi boca jamás escucharán la palabra cocaína, dinero de pagos, paquetes de 5 kilos o que yo haya escuchado eso en una conversación. Si eso está ahí que lo publiquen, aunque lo esencial es que eso se hiciera en un Estado donde se pudieran rebatir cosas porque los montajes tienen esa particularidad, es como una película de Indiana Jones y cada quien le va poniendo sus efectos especiales”.

Finalmente dijo que sigue en huelga de hambre en su sitio de reclusión y que la llevará hasta las últimas consecuencias.

“Ofrendo mi vida en esta huelga de hambre y esto va hasta las últimas consecuencias, que es la inanición”, afirmó.