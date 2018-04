Asamblea Nacional Venezolana aprueba continuar juicio a Maduro por caso Obredecht

–Al grito de “¡Libertad, libertad!”, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad continuar el proceso judicial contra el presidente Nicolás Maduro por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Con 105 votos a favor y 2 en contra, el congreso venezolano declaró que existen méritos para continuar el proceso judicial contra Maduro, por corrupción, que adelantan los magistrados designados por el mismo Parlamento.

No obstante, el juicio no tendrá ninguna repercusión debido a que esos jueces no son reconocidos por las autoridades locales.





Luisa Ortega Díaz, la fiscal venezolana en el exilio, tras ser destituida por el presidente Maduro hace nueve meses por oponerse al golpe contra el Parlamento venezolano, solicitó desde Bogotá, Colombia, el procesamiento de Maduro por corrupción y blanqueo de capitales.

En entrevista con el diario ABC de España, Ortega Díaz pronosticó que después de Lula da Silva, el mandatario venezolano será “el próximo después de Lula», en ir a la cárcel.