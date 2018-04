Colombia necesita un debate de propuestas, no de incitar a la violencia: Duque

El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, hizo este miércoles un llamado a los colombianos para que el país debata con argumentos, tras los disturbios presentados al ingreso del teatro Fundadores de Manizales donde se realizaría el debate Presidencial del Eje Cafetero.

“Hubo expresiones de violencia y de agresión que no deberían ocurrir. Este país necesita un debate de propuestas, de ideas, con mucha tranquilidad. Yo hago un llamado a debatir con ideas y argumentos, no de incitar a la violencia, por eso seguimos haciendo una campaña de soluciones no agresiones”, precisó.

Señaló que “no podemos dejar que la política conduzca a la violencia y a las agresiones. Colombia necesita un debate presidencial donde conozcamos en detalle las propuestas y obviamente lo que necesitamos es rechazar los que incitan la violencia. La violencia no puede ser una forma de hacer política”.

Dijo que “hay una forma de hacer política que están proponiendo algunos que es la política del odio de clases, la política del repudio, de la manipulación del insulto, eso no le sirve a Colombia. Quiero ser Presidente de Colombia para que este país pase esas página y nos concentremos en un futuro para todos”.

Duque precisó que no se sintió agredido y que incluso habló con uno de los jóvenes que estaba protestando. “Hablé con uno de los muchachos que estaba protestado, me parecía importante escucharlo. Aquí hay que mantener la calma, la tranquilidad y la serenidad, no dejarnos llevar a las provocaciones y permitir que debatamos ideas y visión de futuro. Por eso le digo a los colombianos: el futuro es de todos, todos cabemos y necesitamos trabajar para superar esas páginas de la política del odio”.

Por último, sostuvo que quería allí presentar su propuesta para los caficultores. “Hoy queríamos aprovechar y lanzar la propuesta del Fondo de Estabilización de Precios para atender la situación social que están viviendo los caficultores que es muy crítica, que se establezca un plan de emergencia rápido de precio mínimo garantizado para que no se quiebren los caficultores”.