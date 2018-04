Colombia presenta en Argentina Cumbre Global contra Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en turismo

En Buenos Aires, Argentina, durante la 18ª Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, (WTTC, por sus siglas en inglés), Colombia anunció la realización de la Cumbre Internacional para la Protección de la Niñez y Adolescencia en el contexto de Viajes y Turismo, que tendrá lugar en Bogotá el 6 y 7 de junio de 2018.

La viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor, quien asiste por Colombia a este evento, informó a los asistentes que esta Cumbre contará con el acompañamiento de varios organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo (OMT), Unicef, Undoc, WTTC y Ecpat, entre otros, y explicó que desarrollará una agenda que girará en torno a la implementación de medidas globales para combatir con mayor fuerza y eficiencia la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo, basados en el estudio global realizado con el aporte de 67 participantes alrededor del mundo.

La viceministra Howard indicó, además, que se buscarán fórmulas para expandir y acelerar estas acciones de manera coordinada entre todas las autoridades que en cada país intervienen en la prevención, vigilancia y control de este delito, también en estrategias para involucrar, cada vez más, al sector privado, ONG y comunidades para contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y lograr así una industria de viajes y turismo más responsable.

La Cumbre Internacional sobre Protección de los Niños en Viajes y Turismo reunirá a los líderes mundiales, ONG, gobiernos, agentes de viajes, operadores turísticos, hoteles, empresas de tecnología y reservas, Policía y organizaciones de la sociedad civil, así como los principales actores del sector a nivel nacional.

Durante los dos días dispuestos para esta cumbre internacional se discutirán también medidas para proteger mejor a los niños, evitar el abuso y estrategias para atrapar a quienes cometen este delito transnacional de lesa humanidad, que en Colombia genera cárcel hasta de 32 años y puede dar lugar a extinción de dominio y a extradición.

La viceministra de Turismo, Sandra Howard, dijo que “Colombia, como miembro del Grupo de Acción de Protección Infantil de GARA para las Américas, está aplicando con fuerza leyes y códigos de Turismo Responsable en la industria nacional, porque entendemos que somos todos -Estado, empresarios y ciudadanos- los principales garantes de los derechos de nuestros niños.

“No podemos voltear nuestras cabezas en otra dirección. Debemos tener #OjosEnTodasPartes. Esta, la primera cumbre de este nivel, será una oportunidad excepcional para aprender y compartir lo que se ha hecho en todo el mundo para luchar contra este terrible crimen”, agregó la Viceministra.

Por su parte, Helen Marano, directiva de Asuntos Externos del WTTC, comentó que su organización se enorgullece de apoyar la Cumbre Internacional sobre Protección Infantil de Colombia. “Ser parte de la Cumbre le permite al WTTC la oportunidad de servir en el grupo de trabajo y movilizar la fortaleza del consejo, ya que es vital involucrar al sector privado mientras trabajamos en colaboración para combatir este desafío”, aseguró.

Recomendaciones para tener en cuenta

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, que trabajará en la organización de este evento con el Apoyo del Instituto Distrital de Turismo (IDT) de la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y ECPAT Colombia – Fundación Renacer, recomienda a los ciudadanos no trivializar o sensacionalizar el problema, estigmatizar a las víctimas y dificultar la sensibilización o facilitar el discurso ilustrado al describir la explotación sexual de los niños con el uso irresponsable o mal informado de la terminología.

A continuación, algunos términos que se usan comúnmente al describir la explotación sexual de niños, pero que es mejor evitar o usar con precaución:

Pornografía infantil. Es preferible utilizar el término ‘material de abuso sexual infantil (en línea)’ o ‘explotación sexual infantil (en línea)’.

Niño prostituido. Es preferible utilizar el término ‘niño traficado con fines sexuales’ o ‘niño explotado a través de/para la prostitución’.

Turismo sexual infantil. Es preferible utilizar el término ‘explotación sexual de niños en viajes y turismo’.

Turista sexual infantil. Es preferible utilizar el término ‘delincuente sexual infantil itinerante’ o ‘delincuente sexual infantil transnacional’.

Nunca use términos que trivialicen el asalto sexual de niños. Además, tenga en cuenta que un pedófilo es una persona con un trastorno de salud mental específico que tiene un interés sexual sostenido en niños prepúberes. No todos los delincuentes sexuales menores tienen un trastorno pedófilo y no todos los que tienen un trastorno pedófilo son delincuentes sexuales infantiles.